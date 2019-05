Menopausa: 8 cos cubo mester sa

Menopausa ta un proceso cu tur hende muhe, na cierto edad, tin cu pasa aden. Algun sintoma ta inherente pa nan tur y otro mas puntual of specifico.

Pero atencion, pasobra pa tin menopausa no ta sinonimo di sufrimento. Bo kier ocnoce miho con menopausa ta desaroya?

Terminonan importante relaciona cu menopausa Hopi hende ta confundi algun palabra of momento den bida di e hende muhe, pero ta bale la pena diferencia nan:

● Menopausa: ta e momento desde cual ta produci e ultimo menstruacion como consecuencia di e perdida di e funcion ovarico. Ta determina ora cu durante 12 luna consecutivo no tin menstruacion (loke ta conoci como amenorea). E edad promedio

di e aparicion di menopausa ta cu 51 aña, aunke cu cerca algun hende muhe, e ta manifesta prome of despues. Ta algo cu solamente ta desaroya den e sexo femenino.

● Climaterio: ta e periodo di transicion completo entre e intervalo reproductivo y post reproductivo. Por tanto, menopausa ta un di e episodionan dentro di e climaterio.

● Post menopausa: ta e ciclo cu ta desaroya despues di menopausa.

● Pre menopausa: ta e periodo anterior cu menopausa. Ta produci cambionan den e menstruacion y ta aparece e denominadonan calor; of sofoco.

Pregunta y respuesta riba menopausa

Na ki edad ta e ta tuma luga?

Manera cu a bisa anteriormente, e edad medio ta situa rond di 51 aña. Sin embargo, esaki por varia segun diverso factornan familiar, personal (tabakismo, obesidad, diabetes of sedentarismo) of puntual (antecedentenan di kimoterapia, tratamentonan invasivo y

radiacion).

Dicon e ta tuma luga?

Di nos papia den terminonan medico, nos mester bisa cu ta e deficit basico ovarico. Es decir, ta produci un paramento den e ovulacion y ta reduci e produccion di e estrogenonan

ovarico.

Di e manera aki, e hende muhe ta stop di tin e capacidad pa reproduci.

Kico ta representa e menopausa den e hende muhe?

Mas leu di lo clinico, ta trata di un crisis vital den e bida femenino, un cambio mas cu importante, mescos cu e prome menstruacion of embaraso. E ta representa sin duda un modificacion den bo forma di biba. Ta e fin di un etapa (esun

reproductivo) y alabes e comienso di otro. Por ocasiona depresion of desekilibrio emocional hopi fuerte.

Cualnan ta e sintomanan?

Respecto na e señalnan medico of fisico di menopausa, tin cu destaca e siguientenan. Di un banda, trastornonan di e glandula endocrino, alternacion di soño, depresion, atrofia

urogenital, osteoporosis.

Tambe por aparece trastornonan cardiovascular, sekedad di cuero y di e mucosonan, sintomanan vasomotor y problemanan sexual.

Pa loke ta referi lo psicologico, ta un crisis cu mester wordo analisa y trata manera cu ta coresponde.

No tur hene muhe ta wordo afecta den e plano aki. Sin embargo, ta produci un cambio den e manera con ta mira mundo, ya cu pa hopi menopausa ta sinonimo di biehes.

Ki custumbernan mester cambia pa afronta miho e menopausa?

E hende muhenan por hiba un miho momento di nan bida, modificando algun custumber.

Por ehempel, siguiendo un dieta saludabel y haciendo ehercicio fisico pa evita obesidad y problemanan cardiaco.

Tambe ta cumbini stop di huma, consumi mas calcium pa no sufri osteoporosis, etc. e miho manera di afronta e etapa aki ta bib'e di e manera mas natural posibel.

Tin hopi factor cu ta influencia den e forma di enfrenta e etapa aki: e personalidad di e muhe, cultura, creencia, etc.

Por lo tanto, ta necesario consulta cu specialista y no tum'e manera cu e ta un malesa.

Pues, ta trata di un episodio mas di e existencia femenino.

Pakico sofoco ta asina frecuente den menopausa?

E sintoma aki ta un di esunnan mas tipico y ta caracterisa door di hotflashes y aumento den sodo, ainda si no ta haci calor. Tambe e ta wordo compaña e cuadro cu batimento duro di

curason.

E ta afecta cerca di 80% di e muhernan den e etapa menopausico y su duracion ta pa mas of menos un aña.

E no ta produci ningun problema di salud, pero si por afecta e bida social y afectivo di e muher. E ta un di e motibonan principal di consulta medico.

Tambe, sa relaciona e sofocamento cu un elemento psikico manera stress, emocion of conflicto, aunke no ta wordo comproba.

Y por aparece den cualkier momento di dia, tambe maske bo ta drumi.

Menopausa ta fomenta aparicion di malesa?

E camionan hormonal di e etapa aki den e hende muhe, ta trece como consecuencia

diferente sintoma, cu por varia segun cada persona.

A corto plazo, por desaroya iritabilidad, palpitacion (batimento di curason duro), sodamento,

dolornan di cabes, sofocamento, nerviosismo, instabilidad emocional, e "mal di weso" y e

tendencia na obesidad.

A medio plazo, por produci cambio den e musculonan, den e cuero, e aparato urinario y den esun genital.

Mientras cu, a largo plazo ta aparece e osteoporosis y tin un aumento den e riesgo

cardiovascular.

Dicon menopausa ta afecta animicamente e hende muhe?

Mas leu di trata di un etapa "bisagra" den e bida femenino, e trastornonan emocional of

animico tambe ta debe na e desekilibrionan den e produccion di e hormoon estrogeno.

Ta probable cu por observa mas cambio den e humor of animo durante e etapa aki. Aspecto

cu por yega na afecta e bida personal, familiar y hasta profesional.

Un bon conseho ta pa conoce bon tur loke ta sosode durante e periodo aki, asina ta cu por

afront'e cu naturalidad.

