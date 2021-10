Boneiro: KIA prizon di Aruba no por garantisa su siguridad.

Diahuebs tardi algu despues di 5 or di atardi a jega Boneiru riba un buelo charter di divi divi for di Aruba e detenido Geerman ku ta sintando un kastigu di prizon pa molester seksual di menor di edat na Aruba.

Pa motibu ku no por garantisa su seguridat den prizon KIA na Aruba a transporta Geerman awe pa e prizon di JICN aki na Boneiru.

Despues ku detenido nan peligroso na Aruba a hanja sa ku e detenido Geerman su mama i su tata ta traha den kuerpo polisial di Aruba komo recherche, mesora a kuminsa traha un plan pa likide den prizon na Aruba.

Mirando e situashon ku a presenta direktorado di KIA a laga saka e detenido aki mesora for di e prizon i mande bai sera na un warda di polis na Aruba.

Entretantu a keda kla ku JICN aki na Boneiru pa risibi e detenido Geerman ku ta ser konsidera un pedofil mirando e akto nan ku ela komete pa kual e ta sera pe.

Pa su seguridat a bin sera Geerman aki na Boneiru.

Ainda no ta konosi pa kwantu tempu a mande bin sinta kastigu na Boneiru.

Na e momentu nan aki sigur e prizon KIA na Aruba no por garantisa su seguridat i ta pesey e ta aki nan.

Na su jegada e tabata bon kustodia pa bewakernan di prizon.

Cortesia: Live 99 Fm

