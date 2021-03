Melvin Tromp di partido AVP “No ta IMF mester ta contento cu maneho di gobierno pero pueblo di Aruba”

Na momento cu scucha Prome Minister Evelyn Wever Croes declara cu e ta orguyoso cu IMF a elogia maneho economico cu su gobierno lo ta hibando, e ta confirma cu su persona no ta trahando pa biestar di pueblo, cu e no ta trahando pa haya solucion pa e situacion financiero eratico cu tin den tur skina di Aruba den ultimo ters añanan.

Melvin Tromp di partido AVP a mustra den conferencia di prensa cu Evelyn ta bolbe confirma cu su gobierno ya no sa ki storia e conta pueblo, con e por papia bon di un maneho du su gobierno a hiba den forma desastroso desde cu nan a tuma mando na 2017 te cu awor.

“C’un smile di satisfaccion, mustrando un orguyo cu segun Evelyn Wever Croes, IMF lo a bisa di e maneho economico cu su gobierno ta hibando, sin sikiera mustra un tiki convivencia c’un pueblo cu ta pasando den momentonan sumamente dificil.

Loke Prome Minister tin cu haci ta di trata di sconde e mal maneho di su gobierno desde 2017, tras di e pandemia cu nos pais ta pasando aden, ya cu for di luna di November di 2017 te cu luna di maart di 2020 ora cu e corona virus a bati na porta di nos pais, pueblo di Aruba tabata wordo castiga sin misericordia pa un gobierno sin vision y sin solucion.

Ta mesun Evelyn aki su gobierno, lo a soluciona e situacion financiero di e pais sin tuma medida pero no solamente a hinca man den cartera di nos pueblo pa ranca miyones di tur hende pero su gobierno a practicamente ranca e cartera complete bay cune.

Ora cu e pandemia a bati na nos porta na luna di maart di 2020, ya caba nos pueblo a wordo confronta cu e pandemia cu tin e nomber di gabinete Wever Croes, caminda sin piedad a tuma medida tras di medida, daña tur loke cu tabata bon y converti e pais den un centro di crisis grandi caminda a laga pueblo sin espacion pa hala rosea.

Un gobernacion sin pia ni cabes, un falta di vision pa haya solucion cu no ta afecta nos pueblo directamente y un serie di promesanan cu el a haci cu nunca a wordo cumpli.

Ta tristo scucha Prome Minister Evelyn Wever Croes bin dilanti y mustra su orguyo cu IMF lo a elogia e maneho economico di e pais mientras cu e pueblo di e pais aki, sa cosnan cu IMF no sa, cosnan cu Evelyn nunca a bisa IMF pero en realidad aki por mira e hipocrecia di e lider di MEP.

No ta IMFR mester ta contento cu e maneho economico cu Evelyn ta hibando, ya cu no ta e hendenan aki ta bibando den miseria akin a Aruba, miles sin trabou, miles sin un entrada adecuado pa mantene cabes riba awa pero ta nos pueblo ta esun cu mester elogia maneho di un gobierno.

Realmente pueblo nunca por ta contento cu loke gabinete Wever Croes a haci cu e pais aki, creando miseria riba tur tereno, creando incertidumbre tur caminda, creando conflict den tur area y sin duna pueblo algo sikiera pa tur hende por hala rosea trankil.

Ta mustra cu IMF ta aplaudi y sostene e decision di gabinete Wever Croes y di gobierno di Hulanda, di introduci otro medida di impuesto cu lo carga e nomber di BTW, caminda tur hende na momento di haci compras, lo tin cu paga 12.5% na caha riba loke nan a cumpra.

Ta mas cu claro cu IMF ta contento ya cu no ta for di nan saco e placa aki ta Sali pero for di saco y cartera di henter pueblo y riba dje, pueblo ta mira con gabinete Wever Croes ya caba a dicidi di lo kita 60 miyon florin pa aña for di e sector di cuido medico, cual lo bay crea ainda mas problema pa nos hendenan.

Con Prome Minister Evelyn por ta contento cu e ta bay ranca 60 miyon for di algo cu pueblo tin derecho ariba, cu ta un bon cuido medico y tur cos ta mustra cu ta pa e motibo aki IMF lo ta contento cu su maneho pero ta pueblo ta esun cu lo Sali perhudica, ta pueblo ta esun cu lo bay mira cu e nivel di cuido medico cu pa hopi tempo e tabata sigur di dje, ya lo no ta riba mesun nivel halto aki mas.

Sinembargo pa Prome Minister eser ta normal, esey pueblo tin cu acepta ya cu IMF ta sostene e maneho aki di su gobierno pero ora cu pueblo wordo perhudica pa e forma con su gobierno ta sigui ataca pueblo financieramente, IMF lo keda ley y laga Evelyn Wever Croes c’unh pueblo sumametne decepciona cu su maneho hiba,” Melvin Tromp di AVP a declara.

