Melvin Tromp (AVP): “Integridad tambe ta ora cu cumpli cu palabracion haci cu Hulanda”

Na cantidad di ocasion prome minister Evelyne Wever Croes a papia di integridad y transparencia, insistiendo cu su gabinete tin e dos puntonan aki como su base di maneho di nos pais.

Vocero di partido AVP, Melvin Tromp ta mustra cu mientras prome minister tin su boca yen cu e palabra di integridad y transparencia, su maneho ta net lo contrario di loke e palabranan aki a nifica.

“Tur hende por corda bon cla con prome minister na varios ocasion a musttra cu ‘ta haci bon ora hende ta mira pero haci bon tambe ora hende no ta mira’ pero loke su persona como prome minister y su gobierno ta haciendo cu pueblo di Aruba, ta increiblemente contrario di e ponencia aki.

Na prome luga un prome minister cu a gaña su votadonan cu e lo tin solucion pa e situacion financiero di e pais sin cu e tin mester di tuma medida pero ta haci net lo contrario y ta pak pueblo cu un medida tras di otro, ta un un prome minister cu no tin integridad.

Un prome minister y su gobierno cu a priminti pueblo di baha gasto di personal como parti di su maneho pa soluciona e situacion financiero di nos pais y ta wordo atendi p CAFT cu su gobierno a subi gasti di personal cu 10 miyon florin, no por ta un prome minister of gobierno cu tin integridad.

Un gobierno cu a priminti pueblo reduccion riba prijs di gasolin, reduccion di tarifa di awa y coriente y net lo contrario ta sosode, nunca por tin integridad ya cu a gaña pueblo den mal forma usando cantidad di excusa barata cu awor no por wordo hustifica.

Transparencia ta algo cu prome minister semper ta papia di dje pero te dia di awe ningun hende a mira e proceso di destaho pa compra di e helikopter pa polis ya cu cosnan no a bay manera mester a bay pero riba esaki net nada ta wordo bisa.

E priminti pueblo cantidad di cos, cantidad di alivio, un progeso sin discusion bou maneho di gobierno di MEP pero tur loke prome minister y minister di finansa ta pidi, ta pa pueblo tin pasenshi, pa pueblo compronde cu cosnan tin cu bira hopi malo prome cu cos bira bon.

Un prome minister cu a para na porte di refineria y grita di ora zero, cu su primo minister Glenbert Croes a logra cu gobierno Venezolano a bay di acuerdo pa sostene e plan di reapertura di e refineria, awor ta haciendo ningun esfuerso pa logra reapertura di e refineria pero mas tanto ta sigui e demanda di su colega minister den coalicion, kende a exigi pa su hotel wordo construi banda di e refineria.

Mesun cos ta ora un prome minister bisa pueblo cu den seis minuut su gobierno lo cambia e ley di castigo minimo den caso di abuso di muchanan menor di edad, pero kende te dia di awe no a haci net nada pa atende cu e situacion aki.

Un prome minister integro lo cumpli cu loke el a priminti pueblo y den e caso aki e no a logra den esaki y ainda e situacion ta mesun cos mientras cu e plan social di su gobierno, no ta funcionando.

Na luna di november di 2018 prome minister a bay di acuerdo cu gobierno di Hulanda pa firma un acuerdo di CAFT nobo cu ta permiti permanencia di e comision di supervision financiero, sigui cu su trabou te cu 2021 y hasta a acepta cierto puntonan cu antes gobierno di AVP a nega di acepta.

Despues di a anuncia e acuerdo aki y a firma un protocol via di fax, te dia di awe ainda e ley aki no a wordo cambia y no a yega Parlamento, y ta siman pasa esaki a drenta porfin loke ta algo hopi serio

Un prome minister cu no tta conforme cu loke e mes a firma cu gobierno di Hulanda, ta muestra di un falta di integridad y sigur ora cu e propio fraccion geel den Parlamento, a mustra bon cla cu nan lo no sostene e ley aki, mustrando un biaha mas cu prome minister no tin integridad y tampoco transparencia,” Melvin Tromp di AVP a declara.

