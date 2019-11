Melissa Kock: Bergen a gaña publicamente y tin suficiente prueba na autoridad

Sra Melissa Kock cu ta ex casa di lugi Bergen durante un entrevista a duna di conoce cu lamentabelmente Sr Bergen ta sigui cu su gañamentonan y kier tapa su berdad y solo bo no por tapa cu un dede y esei ta su realidad. Sra Kock a menciona cu e ta un sospechoso na e momentonan aki pa motibo el a comete maltrato na yiu y den pasado na mi mes un persona y e ta busca tur sorto di manera pa susha mi nomber y tur hende wak e diferente. E realidad ta cu el a comete actonan di maltrato di cual fundacion sostenemi tin un caso y e ta habri y e tin cu presenta y nunca a presenta. Den corte tabata tin e caso di alimentacion y el a hunga un rol cu el a entrega su retiro voluntariamente cu e no tin trabou y esaki lo ocasiona cu nos lo keda sin alimentacion. Sra Kock a bisa cu e ta haya lamentabel cu e ta tuma e posicion di bay den media y gaña papia cosnan cu no ta cuadra cu e realidad y mi yiu muhe a experencia tur cos cu a pasa den cas, y segun Bergen a bisa cu ami tabata sa cu e lo bandona cas na October y e realidad ta cu el a comete adulterio y bandona cas sin a bisa nada y via di un mensahe y locual a sali den media di cual ami a publica pasobra tabata basta na e abusonan aki, y ami como hende muhe a para den mi sapato y enfrenta e realidad. E realidad ta cu el a mandami un mensahe cu te aki nos a yega cu otro y despues a haya un yamada telefonico for di bestuurskantoor caminda ta bisando mi cu lastima cu bo ta un bon persona y bo casa ta bay lunch tur dia cu su pareha nobo y eynan tabata e prome pista y despues realmente ma bin haya sa cu e tabata tin adulterio den matrimonio y e no tabata asina homber den su sapato pa bisami cu e tin otro persona.

Sra Melissa a bisa cu 20 aña den su bida el a dedica 25 aña na Luigi hibe caminda cu e ta y no ta ningun represaya contra dje pero ta su berdad a sali na cla y di cual e no por deal cune, y awor e ta sinta na un situacion cu e tin cu gaña pa e sali bon pero bo realidad ta realidad y bo tin cu atende bo caso na Ministerio Publico asina Sra Melisa a menciona.

Tin suficiente prueba y raport di sicologo cu tin riba mesa y cerca Minister Publico y te hasta tabatin un tom zitting cu mester a tuma luga e siman aki pero ya mi persona a tende cu nan kier cancela esaki pero ami no a keda informa. Mi yiu ta un victima pero ami tambe ta un victima di tur loke nos a pasa aden pa aña , hopi hende ta cuestiona dicon mi no a sali bisa esaki prome y como un victima e no ta facil pa yega sali bisa tur hende y mirando cu e persona tin un posicion politico bo ta duda y e miedo pa e represaya contra dje si e ta un persona cu a maltrata nos pa aña. Sra Melissa ta haya cu e ta inhusto cu Luigi ta bay radio y papia su banda y hasta den rueda di prensa y difamami.

Sra Melissa Kock su mensahe ta ora cu bo comete un acto di maltrato bo ta keda un hende y asumi bo responsabilidad y no sigui atacha hende ey fo y bo sa cu tin hopi documento di prueba kico mas bo kier sigui haci y bo sa cu e caso aki ta bay yega hues y no sigui debarata nos, y anos kier tin e paz y trankilidad.

