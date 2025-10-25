Diasabra merdia National Hurricane Center a informa cu Melissa a bira un horcan, tabata di spera debi ne desaroyonan rond di e sistema y e forma con e ta bayendo. Bientonan prome tabata rond di 70 mph. Jamaica,

Haiti y Republica Dominicana ultimo dianan ki ta hayando basta awacero y inundacion.

Tambe a informa cu inundacion y delavenan di tera cu ta menasa bida y catastrofico ta spera Jamaica den cuminsamento di siman debi ne awacero cu nan lo ta hayando.

E advertenencia di horcan ta na vigor pa Jamaica.

Vigilancia di horcan ta na vigor pa Penisula zuidwest di Haiti y di frontera cu Republica Dominicana.

Mientras Republica Dominicana parti zuid ta hayando basta awacero y tin caminda tin inundacion.