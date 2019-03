Mei mei di controversia pa abusonan sexual di menor, radio emisoranan ta stop di toca cancionnan di Michael Jackson

Varios radio emisora di Canada y New Zealand a dicidi di no sigui toca musica di Michael Jackson despues di e polemica genera pa e estreno di e documentario ‘Leaving Neverland”, caminda cu ta acusa e ‘Rey di Pop’ di abusonan sexual di menor, segun e portal Distractify a anuncia.

Segun e medio aki, tres emisora di Montreal (Canada) a opta recientemente pa exclui e mitico cantante Mericano debi na “comentario di su oyentenan”, segun un vocero a splica. Di mes manera, dos di e radionan mas importante di New Zealand a haci mescos argumentando cu nan ta toca solamente “musica cu hende kier scucha”. Distractify ta agrega ademas, cu varios fuene a señala cu algun station BBC na Reino Uni a saca canticanan di Michael Jackson “silenciosamente” for di su lista di canticanan pa toca. Aunke e portal ta bisa cu ta trata aki di un eror.

Diadomingo siman pasa, e corant Britanico The Times a publica cu BBC Radio 2 no a inclui den su lista di canticanan pa toca niun tema di ‘Jacko’ desde 24 di februari, relaciona cu e estreno di e e documentario. Di su banda, BBC a splica cu e a scoge cada cancion “pa su propio meritonan” y ta dicidi riba cua cantica emiti “teniendo na cuenta audiencianan relevante y su contexto”.

Controvertido documental riba e ‘Rey di Pop’

‘Leaving Neverland’ ta recoge testimonionan di dos homber cu ta sigura cu durante nan infancia nan a sufri di abusonan sexual di parti di Jackson den e rancho Neverland, e mansion cu e musico tabata tin na Santa Barbara (California). Un di e acusacionnan cu ta bin dilanti den e documentario ta cu e cantante a duna un mucha joyas a cambio di sex.

E documental a causa polemica grandi. Mientras cu algun ta condena e presunto delitonan di e “Rey di Pop’, otro ta di opinion cu e pelicula ta yena cu mentiranan y cu e productor, e canal di televisin HBO, su unico meta ta pa beneficia su mes cu e controversia.

Na 1993 y na 2005, Jackson a bay huicio pa varios acusacionnan di abuso sexual infantil, di cual el a wordo absolvi.

Comments

comments