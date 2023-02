Minister di Turismo & Salud Publico, Sr. Dangui Oduber, ta satisfecho di por anuncia cu pa prome biaha na Aruba un operacion pa kita un tumor for di higra a wordo haci cu e aparto Sonopet di e compania Stryker. E operacion aki tabata posibel danki na e cooperacion entre Horacio Oduber Hospital (HOH) y Universitair Medisch Centrum na Utrecht (UMC Utrecht). Den cuadro di esaki, e aparato aki a wordo busca, cual ta wordo huza pe specialisacion di neurocirugia pero cu tambe por wordo uza pa cirugia di higra.

E ciruhano Jan Ringers, kende tin 10 luna caba trahando na HOH, tin hopi experiencia trahando cu e aparto akinan na Hulanda. Consecuentemente, ora cu tabatin un pashent pendiente pa bay afo pa kita tumor di higra ela dicidi di tuma e reto pa hasi e cirugia akinan mes na Aruba, mirando cu e aparato aki ta disponible na HOH. Conhuntamente cu e team di Operatie Kamer, Dokter Ringers a haci e operacion cu a resulta uno exitoso. Remarkabel ta cu te ainda esaki ta e prome cirugia di su tipo hasi den Caribe Hulandes.

E team completo di HOH ta sumamente orguyoso pasobra pa prome biaha no mester a manda un pashent afo. E cooperacion entre Hospital cu UMC Utrecht a obtende e aparto aki pa loke ta neurocirugia. E aparato ta originalmente destina pa e neurociruhano haci operacionnan di cerebro. Sinembargo,e ciruhanonan general tambe por haci uzo di esaki. Esaki sigur ta un stap hopi grandi den calidad di cuido medico na Aruba. E prome operacion exitoso aki ta un stap pa nos mes por atende nos hendenan na nan pais, sin cu mester manda nan leu for di cas y for di famia.

E aparato aki ta hasi un diferencia inmenso den diferente operacion grandi. Danki na AZV y e cooperacion entre HOH cu UMC Utrecht a logra adkiri e aparato aki. E cooperacion cu UMC Utrecht ta dunando resultadonan hopi existoso cu diferente operacionan tumando luga na HOH. Esaki ta contribui grandemente na cuido medico di Aruba y lo trece mas oportunidadnan pa servicio na beneficio di nos pashentnan.