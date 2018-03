Mehoracion inicial economico durante e prome nuebe luna di 2017

Awe Banco Central di Aruba (BCA) ta publica “State of the Economy” pa e prome tres trimesternan di 2017. E publicacion aki ta duna un sinopsis di e desaroyonan economico local y internacional di e periodo aki. E puntonan mas importante ta wordo presenta abou, incluyendo un resumen di e indicadornan economico principal.

E economia Arubano a mustra señalnan inicial di mehoracion den e prome tres trimesternan di 2017. Produccion relata na turismo a fortalece cu crecemento substancial den ingreso turistico, mehoracion den e sector hotelero, y un recuperacion den e mercado Mericano, como tambe un subida den bishitante crusero. Dato di inversion y consumo di sector priva ta mustra un desaroyo positivo, pero cautela ta rekeri pa cu e sostenibilidad di e desaroyonan aki. Ademas, e nivel di prijs domestico a keda practicamente flat.

Indicadornan di inversion ta revela un subida general den e tres prome trimesternan di 2017 compara cu e mesun periodo di 2016. E cantidad y balor di e permisonan pa construccion a expande notablemente, mientras cu importacion relata na inversion a aumenta. Sinembargo, inversionnan anticipa pa un upgrading di e refineria ta parce di no a materialisa completamente.



Consumo a fortifica den e prome tres trimesternan di 2017, a base di indicadornan disponible. Ingreso di impuestonan relata na consumo a aumenta, posiblemente esaki ta door di un subida den cumplimento y coleccion di retrasonan den impuesto. Ademas, prestamonan di auto a crece, mientras cu e Indice di Confiansa di Consumidor a mehora marginalmente den e di tres trimester compara cu e di dos trimester. Sinembargo, el a keda bou di e nivel di 2016, como tambe den e teritorio negativo.

Aruba su deficit di comercio, manera raporta door di CBS, a crece den e prome nuebe lunanan di 2017. E balor total di importacion di productonan a expande, principalmente debi na un crecemento den importacion di productonan relata na animal, productonan di inversion, y productonan mineral, mientras cu e balor di exportacion tambe a subi, pero na un paso mas lento.

E balansa di pago a registra un deficit den e prome tres trimesternan di 2017, segun e datonan preliminario di e banconan comercial. E deficit aki tabata principalmente causa door di salida neto di transferencianan di cuentanan bancario notifica den exterior di residentenan, como tambe salida neto for di otro transaccionnan di cuenta di capital y finansa. E deficit aki tabata parcialmente mitiga door di un surplus riba e cuenta coriente. Aunke e posicion di reservanan internacional di divisa a mengua, esaki a permanece riba e nivelnan di e normanan critico vigila door di e Comite di Maneho Monetario (CMM) di BCA.

Como resumen, e economia ta parce di a recupera durante e prome nuebe lunanan di 2017. Sinembargo, cautela ta permanece debi na riesgonan manera e sostenibilidad di consumo y inversion, e posicion financiero debil di gobierno, e tendencia descendente den reservanan internacional di divisa, y e situacion politico fragil na Venezuela.

E publicacionnan completo ta disponibel riba BCA su website (www.cbaruba.org).

