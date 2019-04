Mehora calidad di nos infrastructura pa sigura calidad di e busnan nobo di Arubus

Tur hende sa cu e situacion na Arubus ta keda un situacion discutibel. Pero si bo kier cuminsa algo bon, tin cu scratch tur cos, tapa tur buraco cu tin y cuminsa di nobo. Y esey ta loke sindicato STA ta desea pa Arubus tambe.

Sr. Diego de Cuba, di STA a bisa cu tin asina tanto cos cu a keda atras den un sistema hopi deplorabel pa locual ta maneho di Arubus, cu e ta bay tuma un tiki tempo pa e director nobo por bay drecha e situacion aki. Y e no por haci esaki sin cu e tin e back- up for di e gobierno actual.

Si mester bisa cu e reunion tabata uno cu a bay bon, unda cu sindicato a reuni cu e Management Team, Sr. Mohammed, unda cu mayoria delegadonan a splik’e na placa chikito, kico ta nan deseo, kico nan ta sinti y kico nan ta wak di e problemanan cu tin actualmente den Arubus y kico mester wordo drecha a corto plaso.

For di minister nan a wordo informa cu tin 15 bus nobo na caminda y esakinan lo mester yega na luna di juni. Pero den e mesun rosea ey tambe a bisa Sr. Mohammed y sindicato lo manda un carta pa minister Otmar Oduber, cu ta encarga cu Infrastructura, pidiendo un reunion cu e minister conhuntamente cu minister Chris Romero cu ta encarga cu Arubus y tambe cu director di DOW, Sr. Marlon Croes.

E motibo di esaki ta cu e busnan di Arubus por bisa cu casi tur siman tin un gasto di riba 10 mil florin. Tin hopi caminda cu a wordo traha ultimamente cu no a tene cuenta cu e vehiculonan cu ta transita e camindanan aki. Por coy diferente rotonde, caminda cu ta mira e scheiding cu tin pa autonan pasa, ta mucho halto y mucho skerpi. Esaki ta causa cu ta causa daño na tirenan di auto, na bus, ya cu e espacio no ta suficiente. A compronde cu e busnan cu ta na caminda ta un grandura cu ta pas den nos sistema. pero apart di esey, tin cu bay papia di infrastructura di henter e pais Aruba, pa cu e compania di Arubus.

No por ta asina cu ta bay inverti un cantidad bastante di placa den e compania Arubus y e infrastructura no ta capas pa duna locual cu e busnan aki tin mester pa nan por maniobra na un manera responsabel, vooral e busnan halto cu tin.

Mester bay papia cu minister di infrastructura conhuntamente cu e minister encarga cu e Arubus y tambe e director di DOW ariba esaki. No ta prome biaha cu e hendenan di Arubus ta papia over di esaki. Pero ta spera cu e minister actual, Sr. Otmar Oduber si lo tuma nota y haci locual cu mester wordo haci pa remedia esaki. E ta algo cu ta bay tuma su tempo pero si e wordo planifica, un infrastructura debido pa cu Arubus, e ora ya caba ta bayendo di bon direccion.

Tambe e paradanan di bus, cu tur e orarionan, etc., tin bastante cos cu mester por wordo drecha. Locual cu STA a splica gerencia di Arubus, cu no tin sentido di busca busnan nobo si aki dos aña nan ta na werki, mirando cu e nos infrastructura ta na werki.

Por ultimo, Sr. Diego de Cuba, di STA a bisa cu mester haci algo sigur pa e infrastructura pa sigura e durabilidad di e busnan nobo.

