Mega cruceronan deseoso pa bin Aruba

E parti di siguridad na APA ta importante y pesey e companianan di Mega Cruz ta haya Aruba importante pa nan cuminsa bin Aruba. Sr. Jossy Figaroa, director di APA ta splica.

E comision cu ta tuma e decisionnan, dus e Security & Operations Committee. A mustranan e puntonan mas importante, cu lo wordo desaroya. A hibanan na a terminal pa nan mes wak con e proceso ta tumando luga. Despues a bay cu nan den tram te na Plasa Daniel Leo, unda cu a cana hunto cu Sr Mark Benson kende a duna tur hende un splicacion di e luganan di mas importante, un splicacoin di Plasa Padu, over di e desaroyonan. Despues di esey, a sigui un lunch meeting, caminda nan a keda impresiona di loke Aruba a logra ultimo temponan aki.

Algun aña pasa a bay cerca nan kico tur lo wordo haci dilanti waf y Aruba a cumpli cu loke a keda bisa. Ora ta duna presentación di e plannan cu tin, ta bisanan cu esaki no ta completamente fiho, cu gobierno aprob’e, ta bolbe bay cercanan, pa bisanan kico a wordo aproba. Ta keda splica e comite kico tur ta wordo haci. Esey ta cana bon y nan tin hopi aprecio p’e, segun Sr. Figaroa.

Un punto importante pa Aruba, un persona di Carnival cu ta dicidi cual barco ta bay na unda, a bisa cu locual el a mira na Aruba, a surpasa su expectativa. Tabata su prome biaha na Aruba y el a keda impresiona cu Aruba. Na e momento cu worod bisa cu Aruba a surpasa su expectativa, ta cu Aruba ta miho di loke el a kere. E ta e persona cu a duna e presentación di kico ta importante unda bo bay.

Aruba mester ta hopi contento cu ATA a logra trece e conferencia Aruba, pasobra aworaki Aruba den nan wowo tin un miho nomber di loke e tabata tin caba, segun Sr. Jossy Figaroa, di Aruba Ports Authority (APA).

Na Mei 2018 e mega crucero ta yegando Aruba. Eigenlijk Aruba no mester haci nada, pero lo haci algun trabao di mantencion den e canal. Y tambe lo bay traha algun boulders pa mara e barconan cu bin, ya cu nan ta bira barconan mas grandi. Esaki ta planesnan pa denter di un aña. Pa ora cu e mega ship, manera Allure cu Oasis, ora cu nan yega, ta bay prepara unda antes tabata tin e kade di waf di container, lo bay prepara esaki pa e mega cruceronan. Pa esaki si a priminti di amplia e canal existente, haci’e no mucho hundo mas, pero si mester amplia esaki na salida y na entrada. Si por haci esaki na 2020, ta na tempo ainda.

Lo ta deseabel pa e barconan bin Aruba, pero mester tene cuenta cu no por congestiona e waf mucho. No por biba cu e pensamento, cu ariba un dia, lo por ricibi 20 mil turista. Dus lo mester fiha un cierto cantidad di turista cu por tin ariba un dia, maximalmente. Aworaki, e bon ta cu ora cu tin hopi barco ariba un dia, tin ta bin merdia. Esey ta pone cu e touroperatornan ta handle e grupo mainta, y un otro merdia. Turista Europeo no ta gusta di wordo molestia, y ta importante pa e turistanan aki no wordo molestia door di hendenan cu ta ofrece tour. Aruba mester sigui controla esey, e molester cu nos mes ta causa na e turista.

E prome mega cruise pa 2018 lo ta Freedom Class, di 239 meter y Allure ta 360 m, cual lo bin reemplasa Adventures of the Seas, e ta mas grandi y tin mas capacidad. Pero e Mega Ship, manera Oasis, ta wordo spera na 2020 of 2021. Paso ya caba a cumisna haya reservacion caba pa 2020. No ta kere cu nan lo bin cun’e asina lihe aunke si nan tin deseo di bin abao, segun Sr. Jossy Figaroa, director di APA.