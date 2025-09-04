Aruba Bank ta invita henter comunidad y principalmente esnan interesa pa cumpra nan auto nobo pa asisti na e gran evento di MEGA Car Sales 2025, cu lo tuma lugar diasabra, 6 di september di 5:00 pa 9:00 anochi na Aruba Bank Camacuri.
Si bo ta buscando un vehiculo nobo, bishita e car y motorcycle dealers cu lo ta presente cu nan mihor oferta pa e MEGA clientenan. Bo por compara modelo, haci pregunta, mira kiko cada dealer tin pa ofrece, y pidi bo prestamo, tur na un solo lugar y riba un solo anochi!
Representantenan di Aruba Bank lo ta presente canando rond pa yuda bo calcula bo pago mensual, duna guia financiero, y asisti bo den tur paso pa compra di bo auto.
Cera bo deal durante e periodo di campaña te cu MEGA Night, y automaticamente bo ta participa pa GANA bo auto te na un balor maximo di AWG 100.000.