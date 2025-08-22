Aruba Bank a lansa oficialmente su campaña anual: MEGA Car Sales 2025. E periodo di campaña ta di 22 di augustus te cu 6 di september 2025. Mas cu djis e campaña, e evento iconico ta brinda un experiencia completo pa tur hende cu ta busca un auto nobo. Ofertanan financiero y hasta e chens pa gana bo auto completamente GRATIS, te na un balor di AWG 100.000*.
Beneficionan di e campaña MEGA ta inclui:
0% downpayment
Paga te na maart 2026
Termino di pago te cu 7 aña*
Interes competitivo entre 5.00% – 5.25%
Seguro cu descuentonan special
Aprobashon on-the-spot durante MEGA Night
Representantenan di banco cu tey pa guiabo scohe un auto cu ta fit bo presupuesto.
Tur cliente cu su prestamo ta aproba durante e periodo di campaña ta automaticamente drenta den sorteo pa gana nan auto bek sin ningun paso extra. E ganador lo wordo anuncia dia 30 di september 2025.
Nobo: Formulario digital pa acelera e proceso di aplicacion
Pa facilita e proceso di aplicacion durante MEGA Night, Aruba Bank a introduci un formulario digital. Clientenan por yena e formulario riba www.arubabank.com/mega, pa haci su proceso mas rapido dia di e evento.
MEGA Night – 6 di september 2025
E campaña ta culmina cu e evento di MEGA Night, dia 6 di september di 5:00 pa 9:00 anochi riba e parking lot di Aruba Bank Camacuri. Car y motorcycle dealers lo ta presente cu un variacion grandi di modelonan di auto pa bo por escohe.
Pa mas informacion bishita www.arubabank.com/mega y sigui nos riba Facebook & Instagram: @arubabank. Bishita bo car of motorcycle dealer preferi awe mes pa bo lock bo Mega deal!