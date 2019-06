Meet San Nicolas ta cla pa su segundo edicion

Despues di un exitoso prome edicion, Diahuebs awor un biaha mas e cayanan di e promenade di San Nicolas lo wordo transforma den un cultural city pa asina jama nos bishitantenan y localnan un bon bini na “Meet San Nicolas”. Un iniciativa di parti di algun habitante di San Nicolas mes pa asina trece bida den nan bario stima ta loque a duna e evento aki bida. Danki na e support di vendorsnan cu ta paga un contribucion pa ta parti di e evento aki e organisadornan por cubri e otro gastonan y pone e actividad aki riba pia. Despues di e prome edicion various tabata esnan cu a acerca e organisadornan pa asina nan tambe por forma parti di e evento aki, como nan ta considera esaki un evento hopi relaxing unda gran parti di e hendenan cu ta bin hunto ta bin pa relax y disfruta despues di un dia duro di trabao of un di un schedule pisa den nan vacantie. Aparte di e variedad grandi di cumindanan local y Caribense cu tin pa ofrece, durante e evento aki nos bishitantenan ta topa cu artesanonan local cu ta traha prendanan y obranan exclusivo cu bo lo por hanja unicamente cerca nan aki na Aruba y na ningun otro parti na mundo. Tambe e biaha aki e famoso mesanan di domino lo tey pa asina esnan cu kier dal un wega di domino, tambe lo tey e stand di massage pa esnan cu kier relaha y hanja un bon massage on the spot, sin laga afor e kids corner unda nos muchanan por hunga y explora nan talentonan. E parti musical no por faya y nos gran musico local y di pariba di brug Sr. Carlos Bislip lo deleita nos bishitantenan cu su musica y Mikes Super Disco tambe lo tey pa duna e toque Caribense y nos musica Carnavalesco na final hunto cu e dancersnan. Pues Diahuebs awor bo tin un invitacion pa bai “Meet San Nicolas” un biaha mas den e promenade di San Nicolas cuminsando pa 6:30 di atardi te cu 10or di anochi.

Comments

comments