Medidanan tuma contra contratistanan chikito a duna resultado

Durante un encuentro cu prensa, director di DOW, Sr. Marlon Croes, a splica tocante e contratistanan chikito cu ta den servicio di DOW, ariba e medidanan tuma aña pasa contra di esakinan pa cu cumplimento di ‘sociale lasten’. Por bisa cu ta danki na e medidanan aki tuma, ta solamente 10% ta den incumplimento.

Sr. Croes a cuminsa na anuncia cu e medida anuncia na october 2018 contra di contratistanan chikito (esunnan cu ta traha banda di caminda) a duna resultado. Ta danki na e accion aki, cu e cumplimento di e contracto a pone cu menos di 10% di e contratistanan chikito ta den incumplimento den contracto.

Pa loke ta e contractonan, Sr. Croes a splica cu DOW a firma contract nobo cu contratistanan chikito algun aña pasa, valido pa 5 aña. Entre e stipulacion nobo di contracto tabatin e parti unda cu cada tres luna e contratista mester entrega nan documentonan di prueba cu nan a paga nan ‘sociale lasten’ y salario na nan empleadonan. Di parti di DOW, e director a admiti cu nan mes (DOW:red) no a haci control rigoroso riba dje, pero a sali di e punto di salida di ‘good governance’ di cada compania. Esey lamentablemente esey no a sosode.

Door cu hopi di e contratistanan chikito aki no ta cumpli cu nan debernan social, algun di nan a bin haya aanslagen di DIMP di mei miyon florin bay ariba, cu ta manca un compania asina. Tabatin kehonan tambe di e trahadonan di e contratista cu nan no tabata wordo paga conforme e normanan di ley. Y nan tabata bin DOW pa busca un solucion. Den e proceso ey, como organisacion DOW, nan no por mete den e operacion di e contratistanan chikito aki. Pero e ora a bay enforsa e contracto firma cu e companianan, cu nan tin cu entrega nan documentonan mensualmente.

A bin cu e medida aki na october 2018, y a duna e contratistanan te cu fin di december 2018 pa cumpli cu esaki. Lamentablemente no ta tur a cumpli cu esaki, y a extende e periodo te cu januari 2019. A mira cu tabatin mas hende a cumpli y a extende e periodo te cu januari 2019. A wak cu tin mas hende cu a cumpli cun’e y a extende e periodo pa fin di februari 2019. Na fin di februari/1 di maart, DOW a constata cu 25% di e contratistanan tabata falta pa cumpli cu esaki. E ora, pa mehora esaki, a introduci e maneho di no work, no pay, te ora cu cumpli cu tur cos. E ora ey e contratista ta haya trabou bek, pa ricibi pago. Esey a keda introduci y awor esaki a cambia te bou di 10%. Pues mayoria ta cumpliendo cu e condicionnan.

Naturalmente, manera ya menciona tur hende tin cu cumpli cu nan obligacionnan social, obligacionnan pa cu coleganan y esey ta parti di Good Governance, di ambos partido. E medida estricto ta pa proteha e contratistanan chikito, empleadonan y DOW como organisacion.

