Medidanan di obispado Willemstad relaciona cu e CoronaVirus

Diasabra durante dia Bisdom Willemstad encarga pa Obispo a saca un anuncio oficial pa Curacao, Aruba, Boneiro, St Maarten, Statia y Saba.

Rumannan, nos tur por a tuma nota di preocupacion cu tin rond di mundo enconexion cu e virus Covid 19 ( CoronaVirus ). Aunke cu e no a yega Curacao y no tin motibo pa panico, mi ta di opinion cu e miho accion ta pa nos tur traha riba prevencion. Den cuardo aki mi ta sugeri algun medida di prevencion cu ta conta pa henter Obispado di Willemstad, ( Curacao, Aruba, Boneiro, St. Maarten, Statia y Saba).

Mi ta decrata cu entrante 1 Maart 2020 te na un proximo aviso:

No ta ricibi santa hostia riba lenga, si no den man

Solamente saserdote celebrante ta tuma e sanger di cristo for di e calis

No ta duna man ora di desea otro paz

No ta usa awa bendita na entrada y salid di porta di misa

Corda laba man frequente cu habon, of usa un sanitizer cu por lo menops 70% di alcohol.

Tosa of nister den un “tissue” di papel y tire afo of si no por otro, tosa den un krom di eleboog.

Den caso cu bo tinti sintoma di griep, keda cas y yama bo dokter di cas na telefoon.

Corda bon ni tin motibo pa panico, pero ta bon pa cuida nos mes cu medidanan di higiena. Tambe laga nos keda semper na altura di tur informacion cu instancia oficial di Gobierno ta provee pa cu e situacion aki. Pa asina nos por semper mantene trankilidad, maneha informacion corect y sigura cu nos comunidad ta prepara cu yudansa di dios pa cualkier eventualidad.

Mi ta pidi pa haci oracion pa tur enfermo rond di mundo y pa tur hende cu ta cuida nan. Boso por conta cu semper cu mi oracion.

Mgr, Luis A Secco, SDB

Obispo di Willemstad.

