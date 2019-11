Medida pisa di Gobierno Chines riba hungadonan di Video Games

E hungadonan di entre 8 y 16 aña no por hunga video games mas for di 10’or di anochi pa 6’or di mainta ya cu e tempo ta keda restringui na un ora y mey di wega durante dianan den siman y na tres ora riba dianan den weekend. Considera e segundo pais mas importante den cuestionnan di video games na mundo, Gobierno di China a dicidi pa impone “toque de queda” pa menornan di 18 aña pa esaki no sigui afecta nan salud y contribui mas ainda na adiccion na video games bao di hobennan. Cu e medida aki awo e hobennan aki no solamente tin restriccionnan riba nan oranan di wega sino tambe mester verifica nan identidad cu nan nomber y indentificacion legal pa por tin acceso na nan video games preferi. E “toque de queda” tambe ta permiti cu e hobennan aki ta gasta menos placa riba cuentanan di video games. Segun e informe aki saca for di BBC, e usuarionan hoben aki por gasta 51 Dollar y awor cu e medida, impone dor di Gobierno Chines, e menornan di edad aki lo por gasta solamente 29 Dollar.

Comments

comments