Medida di 2.5% lo afecta tur pensionado

OPPA ta forma parti di e asina yama grupo nucleo, cu ta un grupo mas amplio di adultonan mayor, unda cu a trece un documento na atencion di tur e politiconan. E gobierno actual tambe tin e documento aki di OPPA. Sr. Ivo Valdez, di OPPA ta splica.

Pensionadonan no tin otro fuente di entrada y Sr. Valdez ta kere cu mester tin un plan pa atende cu e asunto aki, pasobra cu e pensionadonan no ta haya aumento di pension. Y mas ainda, si ta trata di pensionadonan publico, awo cu e introduci e pensioenregeling MPR-2014, tur sentido di aumento di a bay perdi, pasobra cu pensionadonan ta depende solamente di e dekkingsraad di e fondo. Y tanten cu esey no ta fuerte, nan no ta haya aumento. Esey kiermen cu cualkier aumento cu wordo introduci ariba cualkier producto na Aruba, esaki lo afecta e cartera di e pensionadonan tambe.

Mas aleu, Sr. Valdez a bisa cu nan tin hopi idea, pero ta na mesa lo mester sinta pa yega na delibera ariba e ideanan aki. Te ainda, OPPA a manda dos diferente carta pa e minsiter di Finansa, pero te ainda nan no a haya contesta. Nan ta compronde cu situacion financiero di Aruba, no tin espacio pa duna aumento. OPPA a manda dos diferente carta pa dos minister di e gobierno actual, ni di e minister di EnseƱansa y ni di e minister di Finanzas.

Ora cu e crisis heffing di 2,5% drenta na vigor na Juli, pero e pensionadonan no ta prepara esaki. Tin espacio pa negocia, pero negocia mester sinta na mesa. Den e reunion di dia 22 di april, OPPA lo tende e opinion di su miembronan, y esaki nan lo trece dilanti cerca e minsiter, den caso di un reunion.

OPPA ta compronde cu e gobierno ta nobo y ainda tin hopi cos cu nan mester check, kico por y kico no por. Pero ta yegando un momento cu mester tuma un decision. OPPA tin 1600 miembro y eyfo tin un ‘vergrijzing’ ta tumando luga, y por bisa cu 20% di e poblacion di Aruba ta hendenan mayor. Mester tene cuenta cun’e. SI subi impuesto, locual cu probablemente e caminda di mas facil pa soluciona problemanan, pero ta crea mas problema social, mas delincuencia y e hendenan grandi no ta haya ayudo cu nan mester. Muchanan special tampoco lo haya ayudo, y tur esaki tin su consecuencia. E aumento di prijs lo tin su consecuencia pa tur gruponan social y p’esey ta urgi gobierno pa sinta na mesa cu e personanan concerni, segun Sr. Ivo Valdez, di OPPA.

