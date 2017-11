Mediawet ta un realidad cu lo bin

Siman pasa partido POR a trece un punto di mediawet cu a hala atencion di hopi doñonan di radio un poco preocupa pa cual aki lider di POR, Sr. Otmar Oduber a splica mas di e desaroyonan cu tin, pa bin cu e mediawet cu mester bira un realidad.

Den campaña a bisa loke nan ta desea di haci den gobierno y aworaki bo tin cu haci loke bo a bisa na e comunidad cu a dunabo e sosten, cu lo bo haci unabes cu bo tin e oportundiad. Tur loke a papia ariba dje siman pasa, no ta nada for di sla. Tin asina leynan pa cuminsa, cu ta sumamente anticua, tempo cu no tabata existi ni social medio, practicamente tur e medionan digital awendia, ya Aruba tabata tin su leynan caba. Otro paisnan na mundo tin e leynan aki caba, y aki na Aruba no a ni pensa riba dje, pa actualisa e leynan existente pa medionan di comunicacion, corda pa papia di esunnan nobo di e ultimo añanna aki. Esey ta sigur un cu mester bin dilanti den e añanan nos dilanti.

Den temporada di eleccion a concentra hopi ariba norma y balornan cu mester wordo reestableci. E contenido di musica cu ta wordo toca, contenido di informacion cu ta bay den aire. Hopi atencion no a wordo duna na e departamento cu mester controla, DTZ, cu ta suppose di graba tur programa di radio, pa di e forma ey pone tur radio resposnabel. E radio emisora mes, mester graba tur loke ta bay den aire. Masha poco ta wordo duna seguimento di parti di leynan cu ya caba ta existi. Mester un coreccion den esaki.

Na Corsou por ehempel, cu si bo kier tin programanan publico, abo mester zorg pa screen e yamadanan cu ta drenta pa ora un palabra malo, unico cos cu por bisa despues ta sorry, el a slip y e radioemisora ta para responsabel pe.

Loke a papia di dje, sin kier interferi den loke ta trata di libertad di expersion cu ta hancra den nos constitucion, cu bo mag di tin e libertad di expersion, pero loke kier evita, ta e libertinahe cu por existi ora cu no tin mecanismo di control. E raiz di norma y balornan ta loke mester determina, mescos cu social media, cu cierto informacion cu di un forma hopi habri ta, caracterisa of ta purba pinta personanan, situacionnan, incidente, accidente, etc.

Mas aleu, Sr. Oduber a sigui bisa cu, ta bon pa nos tene cuenta cu e mundo moderno aki cu nos ta den dje mester dun’e su atencion si mira cuanto mucha ta uza tablet y celular cu por tende radionan of medionan online cu sigur no ta e miho educacion.

Tin hopi informacion accesibel, y hopi biaha ta mira cu tin hopi cosnan cu normalmente cu no ta cuadra cu e norma y balornan cu tin aki na Aruba. Esey no ta nada nobo, ya cu hopi pais a introduci esaki caba.

Sr. Oduber a bisa cu tin hopi pais cu tin legislacion cu ta existi cu no ta controla, pero regula informnacion cu ta sali na comunidad. Den e cuadro aki, nan tin nan mesun leynan cu ta sumamente anticua y mester cuminsa ponenan al dia. Pone eyfo, leynan cu a funciona bon den otro paisnan. Y pa esaki, prepara un grupo di profesionalnan cu por duna input na e loke trata e cambionan cu mester tuma luga. No ta cuestion di cambia di un dia pa otro. Bo no ta kita e esencia pa cual un licencia a wordo duna. E intencion ta pa atende cu situacionnan nobo y moderno, cu tin awendia, cu nunca a existi. Nos leynan ta data di casi 60 aña pasa y rednan social tin mas o menos 15 aña di ta existi, manera cu e ta al momento. E forsa publicitario di social media ta tuma e forsa di un corant y un radio of television, pa realisa di con hopi esaki ta influencia nos bida moderno, segun Sr. Otmar Oduber, lider di partido POR.