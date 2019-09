Mediador di Gobierno y Huez ta conseha pa Gobierno y Sindicat Aduana sinta bek na mesa di renegocia

Ayera a tuma luga e kort geding entama contra di Cuerpo di Aduana. Y mediador di Gobierno a participa como cu den e proceso di negociacion entre Gobierno y Cuerpo di Aduana, el a participa mientras cu e departamento huridico di Gobierno ta esnnan cu a representa Gobierno den e kortgeding aki. Den e caso aki pais Aruba e entama e caso conhuntamente cu ATIA y Camara di Comercio cual ta logico mirando nan interesnan cu ta wordo perhudica den e situacion aki. Huez den e caso aki a scucha e partidonan extensamente y unabez cu el a scucha esakinan, claro den un kortgeding huez a señala mesora cu tin puntonan cu ta den e caso jama bodem procedure lo por wordo atendi, pero el a señala mesora cu den prome instante e accion ta drastico y consecuentemente e accion no pir ta indefini y pa e razonnan aki tambe el a pone un orario cu e accion mester stop y si e no stop lo tin un suma di mas di 100 mil Florin cu e sindicato di Aduana mester cumpli cune pa cada dia cu no bai traha. Mester bisa cu no ta abnormal cu den cualkier situacion di conflicto aki Huez ta busca e caminda pa e partidonan bai bek na mesa y sinta delibera pa jega na solucion. Pasobra si bo ta den negociacion, cualkier tipo di acuero tardi of tempran mester bai mesa bek y huez no necesariamente lo bai resolve e diferencianan cu tin entre e partidonan. Akinan tin un discusion riba un acuerdo y si berdaderamente pais Aruba como dunador di trabao por cumpli si of no. Pais Aruba e ora como dunador di trabao por bisa te aki mi por cumpli no mas leu, e trahador pa medio di su sindicato ta bisa cu e tin un acuerdo cu mester cumpli cune por completo. Segun Mediador di Gobierno, Sr. Anselmo Pontilius a bisa cu e alternativa cu por tin y huez a duna 30 dia, of den caso aki un periodo di fria cabez di 30 dia, den cual e sindicato no por convoca accion. Y ideal ta, y esey ta e recomendacion di mediador Sr. Pontilius y ta loke el a ripiti tambe durante e caso, cu mester bai mesa bek pasobra t’asina so ta jega na solucion. Esaki pasobra si tin un acuerdo y cada un tin opinion cu e no tin obligacion pa cumpli tambe cu e acuerdo, sinta na mesa por renegocia acuerdonan nobo tanten cu tin voluntad. Y mester crea tempo pa busca salida y den e caso aki Gobierno ta señala riba consehonan importante cu a bin di Raad Van Advies por ehempel y ta consehonan cu a bini for di December 2018 y cu mester tene cuenta cune. Awo posibelmente por bisa wak bek y atende esakinan prome pero awo aki ta pa jega na solucion. Ambos partido tin 30 dia y segun Mediador Pontilius ta kere cu den e dianan ey tin suficiente tempo pa e paridonan wak bek den e asina jama acuerdonan cu a wordo discuti tanto cu departamento di personal, cu ta hunga un rol hopi importante den esaki y tambe tin e parti di e consehonana cu tin pa cu pais Aruba pro cumpli cu e acuerdonan. Y den esaki e ora mester ta creativo pa wak con mester bai atende cu esakinan y si tin espacio pa renegocia y si renegocia esakinan cu si enbez di duna loke ta wordo exigi aworaki, segun derecho, lo pora haci esaki riba termino largo. Y claro esakinan ta cosnan cu ta sosode den tur negociacion. E kortgeding a caba te den oranan laat y ideal lo ta cu e dunador di trabao y e sindicato di Aduana mes fiha un periodo cu nan lo bai sinta na mesa bek pa renegocia. A pidi tambe si huez por nombra otro mediadornan pa juda den e situacion pasobra asina tin mas cabez cu por pensa y trece solucionnan nobo. Mediador Pontilius a mustra cu e ta kere cu tin dos punto cu mester señala, si Gobierno efectua loke e tin riba papel pa solamente e Cuerpo di Aduana e ora e ta un suma no ta 60 miyon Florin. Loke Gobierno a bisa tambe durante e caso den su defensa cu si e duna algo asina mester tene cuenta cu e ta crea un presedente serca otro empleadonan publico cu tambe por bin reclama e mesun derecho y si tur e empleadonan di Gobierno bin reclama, e ora ta jega na un suma di 50 60 miyon Florin pa aña. Logico ta bin discusion si berdaderamente cumpli cu e acuerdo aki cu Cuerpo di Aduana ta crea un presedente si of no. E conseho cu a wordo duna dor di Raad van Advies ta tene cuente cu esaki y di parti di sindicato di Aduana y su abogadonan ta señala cu pa e Cuerpo Policial y Cuerpo di Bombero den pasado tabatin areglonan similar y no necesariamente otronan a bin reclama of a crea presedente.

Comments

comments