Mediador di gobierno lo bin cu’n contra oferta pa purba sali di impasse den negociacion pa CAO na ATA

Reunionnan di negociacion pa un contracto colectivo pa ATA SG a continua. Esaki a cuminsa na november 2018, y na momento cu a cay den un ‘deadlock’ a pidi intermediacion di mediador di

gobierno, Sr. Anselmo Pontilius.

Sr. Diego de Cuba, di sindicato STA a bisa cu negociacionnan ta tranca y parce di cu no por sali for di e impasse. Ta hayando varios declaracion di parti di e gerencia di ATA cu lamentablemente STA no ta comparti. Nan ta papiando di un carta cu lo a bin for di gobierno, unda cu gobierno lo ta pidinan pa economisa. Tur NV di Aruba, a haya e carta aki, tur hende sa e situacion catastrofico cu e gobierno aki a hereda. Ta pa e motibo aki mes, gobierno di Aruba, den persona di Prome Minister lo a manda e carta aki. Esaki no ta un carta cu a bay pa ATA so, pero pa tur e NV nan di Aruba.

Hecho ta keda cu ora cu ricibi un carta asina, mester contesta cu lo haci lo posibel, pero mester tene cuenta cu mester negocia un contrato colectivo pa e aña aki cu lo trece mas gasto cu ta premira. ESaki no a sosode den e caso di ATA. Nan no a contesta bek ariba esaki. Nan ta manera dicta gobierno a dicta. Al contrario, gobierno a manda un peticion.

Ora cu’n hende haci un peticion, abo na e momento ey, mester bisa si por cumpli cun’e si of no. no ta cuestion di ciegamente bisa cu ta ok.

E pakete cu STA a presenta pa cu e CAO, no ta algo di otro mundo. Y si mira locual cu ATA ta genera, e trahadonan cu ta e motor tras di e organisacion, merece mucho mas di locual ta wordo pidi. Locual cu STA a pidi no ta nada descabeya, y e miembronan sa esaki tambe.

E no ta un situacion facil, nan ta negociando mas cu seis luna caba y nan ke yega na un punto final unda cu ambos partido ta sali bon di dje. pero te ainda no a logra esaki. Mediador ta haciendo su esfuerso. Y awo a palabra cu diaranson awo, 2’or, e partidonan lo bin hunto pa wak kico mediador ta bin cun’e, como un tussenvoorstel, pa sali di e impasse.

E tussenvoorstel cu mediador ta bin cun’e, no kiermen cu gerencia di ATA tin di bay di acuerdo cun’e y tampoco cu directiva di STA ni e trahadonan mester bay di acuerdo cun’e.

Ta cuestion di tira awa den biña pa sali for di e impasse aki.

Ora di habri corant por lesa con bon turismo ta bayendo y e ora ta mas cu husto pa duna esunnan cu echt ta traha pusha e garoshi aki, dunanan algo bon. Duna e trahadonan loke nan merece.

Awo na 2019, ta full un otro panorama, cu 9 aña pasa. Costo di bida no a baha, el a keda subi. Prijsnan no ta baha, subi so nan ta keda subi. Si coy cifra di CBS mes, ta papia di indexering di 3.6%.

Gasoline ora e subi, tur prijs ta bay halto, pero ora cu e baha, e prijsnan no ta baha. Tur esaki ta factornan cu ta haci costo di bida.

Si ta un compania cu no ta genera placa lo tin comprension pa e situacion. Semper a haci esey, ya cu nan a hayanan confronta cu companianan cu no tin, pero esaki no ta e caso den ATA. P’esey mes STA ta spera cu lo bin algo bon pa locual ta e contra oferta di mediador, pa nan por presenta esaki na e miembronan di sindicato y pa wak ora nan vota, pa wak si nan ta aprob’e si of no.

Pa dia 20 di mei, lo reuni cu e miembronan di sindicato, pa informanan di e situacion y kico ta e pensamento y unda nan kier yega, segun Sr. Diego de Cuba, di STA.

