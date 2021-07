Mediador di Gobierno: Hopi trahado tuma den servicio pero riba contracto

Tin movecion riba Mercado laboral finalmente despues cu e pandemia a causa efecto riba hopi negoshi. Esaki tabata debi principalmente na e cierre di frontera y ausencia di turistanan, cual sector ta e principal pilar economico di Aruba.

Tin mehoracion, pero ta berdad tambe cu gran mayoria di esnan cu a wordo tuma awo den servicio, no ta den servicio permanente, esaki ta loke cu Mediador di Gobierno Anselmo Pontilius a splica den un entrevista.

Un di e comentarionan cu por a scucha ultimo tempo cu no ta haya hende interesa pa traha. Pa situacionnan asina, Mediador di Trabou Pontilius ta conseha pa organisa un Feria di Trabou, manera cu companianan grandi sa haci.

Tin diferente factor pa cual un doño di trabou no ta haya trahado. Tin un grupo di trahado cu ta e migrantenan, cu nan permisonan a vence dia 31 di december, 2020. Pero nan no a haya renobacion ainda. No por tuma nan, y nan no ta inscribi ningun caminda. Esaki ta un problema, pasobra mientras tempo ta pasa, nan ta cay den e mercado preto, trahando di un forma ilegal, cu compania cu no ta paga ningun tipo di prima.

Pesey nan ta conseha pa e Feria of Mercado di Trabou den fin di siman, unda ta pone tur e cuponan disponibel. “Si un persona cu tin FASE nenga di tuma un trabou, lo inform’e di biaha cu esey lo ta ultimo luna cu ta haya e ayudo aki for di Gobierno, mirando cu e ta nengando un trabou.” E situacion cu e trahadonan stranhero ta hopi fastioso, pasobra servicio mester sigui y no por spera te ora cu tin Ministernan huramenta pa firma e permisonan necesario. Departamentonan mester actua hunto pa trece solucionnan. Esaki ta importante pa motibo cu cada luna cu pasa pais Aruba mester financia un cantidad di empresa y trahadonan. Esnan cu a haya FASE den luna di juni ta un poco mas cu 3 mil persona. “Si tin cuponan di trabou, ban atende cu nan di un forma structura.”

Recientemente por a tuma nota cu sigur dos hotel grandi a organisa Feria di Trabou. A publica tur e vacaturanan cu tin habri y durante dos dia esnan interesa por a acudi cu nan curriculum y registra. Loke tambe a tuma nota cu hopi compania ta prefera di bay via di Uitzendbureau ora cu nan ta bay tuma personanan den servicio. Esaki a constata den e cantidad di hendenan cu hotelnan a tuma den e ultimo tres lunanan. Awo no por obliga un compania pa tuma e hendenan den servicio permanente. Cifranan cu Mediador ta dispone ta indica cu mas di 60% di esnan tuma den servicio no tabata como empleado “vast”. Esaki pasobra e compania no kier tuma riesgo ainda tumando hopi hende den forma permanente. Ainda nan tin miedo cu e pandemia lo por afecta e ocupacion di e hotelnan.

Den cuadro di e ariba indica, Pontilius a bisa tambe cu flexibilisacion di leynan laboral ta un punto importante den e Landenpakket cu Aruba a firma cu Hulanda. E kier sa ki estudionan a haci riba e leynan cu kier bay na flexibilisa, pa determina si e leynan ta stroba di berdad of no. Por ehempel, si e leynan cu ta existi pa mas cu 30 aña, a stroba empresanan di gana placa. E ta pidi tanto companianan como sindicatonan pa profundisa riba e tema aki, pasobra empleadonan cu no ta den servicio permanente no por acerca ningun institucion financiero pa ningun proyecto, ni compra di cas of auto. “E trahadonan tuma ultimo tempo, lo no disfruta di ningun di e beneficionan existente den contractonan colectivo den hotel. E trahadonan ta haya solamente un salario, trahando banda di un colega cu tin diferente beneficio secundario.”

