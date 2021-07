Mediador di Gobierno: Hopi empresa no a yega na 100% di salario ainda

Durante pandemia basta doño di trabou a haya nan mes ta acerca sindicatonan cu peticion pa trece adaptacion den CAO-nan. Esaki ta loke cu Mediador di Gobierno Anselmo Pontilius a bisa den un declaracion.

Contracto Colectivo ta algo cu e sindicato ta cera den nomber di su miembronan hunto cu doño di trabou. P’esey tambe na momento cu kier trece cualkier cambio den un CAO, e ta algo cu ambos banda mester ta di acuerdo cu ne. E situacion di pandemia, cu a cuminsa aña pasa, a pone cu doñonan di trabou no por a cumpli cu e palabracionnan haci, pa cual hopi a acerca sindicatonan pa trece cambio, of pospone introduccion di e acuerdonan.

Mas cu un aña despues, cu e turistanan bek, cu ocupacion di hotelnan toch basta halto e ultimo lunanan, e pregunta ta surgi si ta necesario pa sigui paga solamente 60 of 70% di salario na empleadonan. Na momento cu a baha salario, a pone cu a baha e cantidad di oranan di trabou tambe.

Pontilius ta kere cu e doñonan di trabou mester realisa cu trahadonan a sacrifica basta na momento cu e compania a pasa den momentonan malo. Pero cu ta momento pa coregi e situacion.

Pontilius a splica cu ora cu drecha e situacion aki bek pa e empleadonan, e lo tambe ta un peso menos pa pais Aruba. Esaki pasobra no mester lubida cu tur loke e companianan a haya na loonsubsidie of e FASE ta placa cu pais Aruba a fia y henter comunidad mester paga bek. “Mas lihe un compania cuminsa cubri salario di su empleadonan, miho e ta pa pais Aruba.”

Ta hopi trahadonan a perde, a freeze bonus, aumento, etc. SI e trahado no cuminsa cumpli, e trahado por cuminsa un proceso legal, aunke cu Mediador no ta conseha esaki. E ta na fabor pa semper evita conflicto y trata di resolve tur cos na mesa.

El a ilustra caso cu a sosode cu dos compania, cu no por a yega na 100% ainda y a demostra esaki cu cifranan. Pero si a dicidi di aumenta e salario na 80% di esun normal. No mester lubida cu banconan a duna nan clientenan cierto espacio, pero e debe t’ey ainda pa cumpli cu nan.

Masha importante den tur situacion, ta mira kico ta e palabracion haci durante pandemia. Nada por wordo haci di un forma unilateral.

Na unda cu no tin contracto ta importante pa laga Departamentodi Labor intermedia den e situacion. E instancia aki tin autoridad pa yama e partidonan na mesa. Por resulta cu e compania tin entrada berdad, pero no ta suficiente pa cubri tur su gastonan. Pero e mester demostra esey y na mesun momento si e no ta cumpli cu 100% di salario, no por exigi pa traha 100%.

Mediador di Gobierno ta compronde cu trahadonan tin miedo pa tuma como represalia contra nan si nan ta busca nan derecho. Ademas, si Labor yama e compania aden, no mester menciona nomber di esnan cu a entrega keho.

