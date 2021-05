Mediador di Gobierno: Despues di 13 luna ainda perspectivanan laboral no ta mucho cla

Tur sector di Aruba a conoce cu reduccion di personal, door di ofrece paketenan di retiro of tin cu no por a paga ni e salarionan. Awe, 13 luna despues, ainda e situacion no ta mucho miho si mira cu tin cu mas cu 4 mil persona ta cobra Fase. Esaki ta e analisis di Mediador di Gobierno Anselmo Pontilius a expresa den un entrevista.

Sinembargo tin un luz positivo, si mira cifra di turistanan cu ta yegando Aruba. “Pero e no ta e cantidad cu nos ta custumbra cu ne pa bisa cu otro negoshi y trahadonan cu ta depende di turista por tin speransa di inmediato. E ta un situacion dramatico cu nos ta bibando. COVID a cambia bida di hopi hende cu nan entrada a cay drasticamente of no tin entrada mes.”

El a duna e ehempel di tres casino cu a cera nan portanan, unda trahadonan di hopi aña di servicio y cu nan compromiso financiero cu di un dia pa otro ta sin trabou. Cambionan dramatico.

Pontilius ta kere cu den e lunanan cu ta bini poco-poco e hotelnan lo sigui yena, cu ta e speransa cu tin. Pero tin otro partinan di comercio manera construccion cu no tin perspectiva mucho cla. No sa cuanto inversion lo tin di companianan priva. Tin construccion di hotelnan cu mester a cuminsa di aña pasa y cu lo a crea mas cupo di trabou si nan a cuminsa.

Otro sector cu no tin claridad riba dje ta esun di e refineria. “Si habri algun cupo di trabou den e area aki, lo por alivia un parti di e desempleo. Mester corda cu di esnan cu a perde trabou, hotel y restaurantnan lo no tuma tur hende bek, ya cu nan ta bay trata di mantene gasto di personal mas abou posibel, pasobra no tin e ocupacion normal.”

Di otro banda, na Merca tin indicacion di crecemento di economia cu ta duna Aruba e speransa cu na 2022 si lo por mira mas turista yegando Aruba y yenando e hotelnan.

Conflicto

Conflictonan laboral den cuadro di COVID, segun Pontilius, ta menos cu e prome seis lunanan di 2020. Tin situacion cu ta wordo poni na nan conocemento. Hopi compania ainda ta kere cu, door di e situacion, nan no mester cumpli cu tur e condicionnan di trabou (palabracionnan) haci. Ningun compania por tuma decisionnan unilateral, a pesar di e situacion reinante. Esaki a pesar cu ora un caso bay Corte, Hues ta midi e situacion y interes general, y realidad financiero di cada compania.

Sector HORECA cu ta esun mas grandi, tabata esun mas afecta di un solo biaha cu e situacion reinante. Tin hopi negoshi cu su trahadonan no ta organisa y a haya nan mes cu dunadonan di trabou ta simplemente bisa nan “sea bo ta tuma esaki of bo ta laga”. Hopi di e casonan aki a yega na Mediador di Gobierno cu a trata di haci lo maximo teniendo cuenta cu ambos banda.

