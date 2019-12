Mediador di Gobierno a wordo apunto pa coordina reunionnan CITGO, FTA y Gobierno

Informacion cu nos a ricibi ta bisa cu Sr. Anselmo Pontilius a keda encarga dor di Gobierno pa haci e negociacionnan entre e trahadonan Citgo y gerencia di e compania. Di parti di FTA a pidi pa mediador por coordina e reunionnan entre e dor partidonan. Tin varios puntonan riba mesa y si por corda Gobierno a informa pueblo cu nan a firma un MOU cu Citgo y asina a lanta e impresion mesora cu e trahadonan cu ta entre 70 pa 73 trahado cu ainda ta traha directamente cu CITGO, nan lo pasa over of por lo menos un grupo lo pasa pa e compania RDA cu ta tuma e operacionnan over. Pero esaki, segun Sr. Pontilius, ta resultado cu no ta e caso ainda y ta bisa ainda pa motibo cu e trahadonan ta empleadonan di CITGO.

CITGO keto bai ta den negociacionnan cu Gobierno di Aruba caminda a firma manera a menciona caba un MOU y tambe a firma un loke ta wordo yama un “temporary suspension agreement”. Desde April y Mei a surgi varios confusion caminda cu si tin e cantidad di hendenan cu lo keda traha of cu lo sigui cu e empresa pasobra ta evidente cu e trahadonan ey no lo keda y na mesun momento a start un discusion riba kende ta paga e trahadonan aki nan añanan di servicio. Logico, segun Sr. Pontilius, esaki ta sosode na momento cu haya un cambio di doño di trabao. Pero IOWA di nan parti a atende esaki cu Minister di Labor y como mediador di Gobierno a sinta tambe cu gerencia di CITGO akinan y CITGO a duna nan version y telefonicamente ta den comunicacion cu RDA y e conseho di mediador di Gobierno ta pa percura pa tin claridad sigur pa loke ta futuro di e trahadonan. Atrobe e trahadonan ta den servicio di CITGO y CITGO ta pagando nan salario y nan ta legalmente responsabel pa e trahadonan aki.

Segun Sr. Pontilius a sigui bisa cu tin un punto riba mesa cu ta si mañan un compania A of B ta tuma over, por ehempel, tin e ley cu a pasa na 2013 cu ta papia cu ora tuma over ta tuma tur responsabilidad over tambe. Pero na mesun momento tin e grupo di trahadonan cu ta bisa cu miho paga tur e añanan di servicio y asina ta wak con ta cuminsa di nobo. Pero solamente no sa cuanto hende y kende ta tuma nan. E puntonan aki, segun Sr. Pontilius, lo bai wordo trata cu minister presidente y e ora a keda pa reuni bek tanto cu IOWA como FTA na mesa cu Gobierno pa yega na un claridad na unda e negociacionnan ta y pais Aruba tin CITGO y na mesun momento papia cu CITGO tambe pa clarifica e punto special cu ora yega e momento, y si e momento yega pa paga y kico ta paga. Esakinan ta e cosnan pendiente y e otro siman ta spera di sinta ainda prome cu fin di aña cu IOWA y FTA y cu dirigentenan di Gobierno y IOWA y FTA y CITGO separa. Finalmente tur hende toch ta desea pa tur e negociacionnan aki yega na un fin bon pa tur e partidonan y tamnbe mas miho cu tin claridad e ta mas beneficioso pa tur hende. Loke ta importante ta pa bin claridad riba e acuerdo temporal cu ta wordo discuti entre Gobierno y CITGO pero esaki no mester stroba specialmente e claridad pa e trahadonan. Segun Sr. Pontilius por regla un documento aworaki caba cu ta bisa cu si sosode por ehempel aki un luna of dos tin un acuerdo formal aparte di MOU, kico e ora lo bai pasa cu e trahadonan y no mester warda te ora cu yega na e acuerdo final ey. “Mi ta kere cu for di awo caba tur hende mester sa kico ta nan posicion. Sigur e trahadonan akinan. Y esey ta mi sugerencia cu nos por redacta un tipo di protocol cu partidonan y tur hende sa e ora kico ta e contenido y tur hende sa e ora ey kico nan ta bai biba cune entrante 2020”, asina Sr. Anselmo Pontiluis mediador di Gobierno a declara.

