Departamento di Salud Publico di Aruba ta monitor di serca e desaroyo tumando luga na Europa y Merca relaciona cu casonan di transmision di e virus di Measles.

Measles of manera nos ta yame “Sarampi” ta un di e malesa nan mas contagioso cu ta existi y ta wordo causa pa e virus di sarampi. E virus aki ta transmiti su mes hopi facil via aire na momento cu e persona infecta ta tosa of nister. E malesa por ocaciona complicacion severo y asta morto. Prome cu introduccion di e vacuna contra Measles na mundo den aña 1963 tur aña un cantidad grandi di mucha particularmente bou di 5 aña tawata fayece aconsecuencia di e malesa aki. Desde introduccion di e vacuna contra Measles e casonan di Measles mundialmente a baha y na Aruba desde su introduccion na aña 1979 nos no a mira e malesa aki mas desde decadanan 80. Esaki ta danki na e grado di vacunacion halto (95%) bou di nos muchanan entre edad di 0 cu 10 aña.

Pero ta recientemente cu World Health Organisation (WHO) a bati alarma atrobe pa aumento den casonan di Measles tumando lugar den diferente pais di Europa y USA (enparticularmente Texas) bou tanto mucha como tambe adulto. Organisacionan di salud ta di opinion cu e brote di Measles ta tumando lugar debi na reduccion den grado di vacunacion particularmente despues di e Pandemia di COVID. Mas hopi persona disidi cu nan no ta vacuna nan yiu contra Measles, mas e immunidad di e pais ta baha ocacionando cu e posibilidad ta bira mas grandi pa e virus transmiti su mes atravez di esnan cu no ta vacuna pero tambe esnan mas vulnerabel.

Mescos cu e virus di COVID tawata imposibel pa nos a evita e virus di drenta Aruba, ta importante pa internamente nos pais ta bon prepara pa maneha transmision di e virus aki ora esaki drenta y alavez ofrece proteccion na e grupo di ciudadanonan mas na riesgo di bira hopi malo of hasta fayece si nan bin den contacto cu e virus. Den e siguiente simannan DVG lo bay ta informa comunidad riba e maneho pa cu transmision di measles.

Bo salud ta bo responsabilidad, tuma accion pa cuid’e y proteh’e

Pa mas informacion like nos Facebook page Directie Volksgezondheid DVG Aruba, Follow nos riba Instagram directie_volksgezondheid_aruba, subi nos website www.dvg.aw, yama nos na 5224200 of mail nos na [email protected]