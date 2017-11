MB firma pa minister Mike de Meza ta causa rabia cerca chauffeurnan di Autobus

Sra. Lisette Winklaar di Autobus tambe ta rabia riba e MB firma pa minister Mike de Meza y nan ta basta preocupa pa cu e situacion. E ta amplia mas ariba e situacion aki.

Actualmente tin 48 autobus riba ruta di San Nicolas, pasando 14 hora ariba caminda, sin logra nan meta diario y awo cu nan kier bin cu 50 vergunning mas, esey ta bay caba cu nan y nan no por permiti esaki. E MB aki a bin como un sorpresa pa nan ya cu nan no tabata sa nada.

Despues cu Sr. Oduber a retira, gobierno a yama e chauffeur di autobus cu nan lo bay elimina BBO, pues un otro promesa bashi, pero di e tema aki, no a papia nada di nada.

Diamars mainta e chauffeurnan di Autobus tin un reunion cu Formado mirando cu e situacion no por sigui asina. Ya e situacion actual ta poco fastioso, ya cu tin 16 hora pa nan por medio cera nan dia, cu nan no ta cerando. Motibo pa cual e transporte a bira slow, ta pa motibo cu tin mas B-vergunning activo, tin un problema grandi cu e piratanan ya cu DTP no tin autoridad pa haci nada contra di esakinan.

Sra. Winklaar ta bisa cu tin un problema hopi grandi, nan ta competi cu piratanan, nan mes cu nan mes, ya cu tin basta autobus caba. Den e caso aki, lo mester entrega e vergunning y bay core pirata ya cu no tin ley cu por haci e piratanan nada. E chauffeurnan di autobus no por wanta mas vergunning B mas. Gobierno no ta den nan sapato pa sa kico nan ta pasa aden tur dia.

E chauffeurnan di San Nicolas ta un tiki mas pisa, ya cu nan tin competencia di Arubus ya cu nan ta core ariba e mesun ruta. Nan lo bay reuni cu Formado diamars mainta, ya cu nan a priminti cu nan lo stop e asunto aki. Nan ta duda cu nan lo haya minister de Meza pa papia cun’e. Nan lo no permiti ni UN vergunning mas. E situacion ta tenso, tin coleganan cu ta subi di mainta, y nan ta traha te anochi pa nan saca nan dia. Esey no ta fair, y ta con mas? Pakico a yega te na e punto aki, ta dor cu nan a yega den cooperacion den nan mes internamente, ya cu DTP no por handle nan.

DTP por bisa cu e no tin niun tipo di poder. Nan no tin un bevoegdheid pa ora cu e piratanan ta haci y deshaci. Tin biaha ta wak piratanan ta pasa piki clientenan, pero DTP no por haci nada ya cu mester di prueba. E piratanan ta cobra 4 florin ariba e ruta Oranjestad- San Nicolas, dus e pirata ta cobra mas hopi cu e chauffeur cu tin cu cumpli cu ley, paga tur e gastonan.

E chauffeurnan ta purba splica e pasaheronan pa nan ta mas consciente ora di subi cu un taxi pirata, ya cu si algo pasa, e piratanan no tin seguro ni nada. E piratanan a yega asina leu cu nan ta wordo para y ta puntranan kico e autobusnan ta haci ariba e ruta.

E piratanan den mayoria ta stranhero, pero tin localnan tambe entrenan. Un biaha nan a haya un cooperacion tremendo di Robert Vos, pero esey a dura un paar di dia. Mayoria di biaha cu accion tuma luga, ta hendenan di habla Hispano of Haitiano. Esey ta esunnan cu ta wordo gara den accion. Accionnan mester tuma luga continuamente. Ultimo biaha despues di control e piratanan a calma poco, pero ya caba e cosnan a cuminsa atrobe, segun Sra. Lisette Winklaar di e Autobusnan.