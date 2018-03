Mayornan tin cu re-inscribi nan yiunan prome cu 29 di Juni

YMCA ta informa e pueblo di Aruba en general y e participantenan di YMCA cu pe aña venidero nan lo bin cambio pe aña escolar nobo 2018-2019. YMCA tin e programa di Y’s Care, cual ta un programa despues di scol, unda ta haci diferente actividad cu e muchanan. YMCA tin e procedura anual cu e participantenan activo ta roll over den e aña escolar nobo, pero desde 2018-2019 lo bin cambio den esaki.

Directora di YMCA, Rachel Croes, a expresa pe mayornan ta hopi atento pe proceduranan nobo. E mayornan lo tin cu bay entrega un formulario di re inscripcion di e mucha y esaki lo yuda e parti interno di YMCA pa tin informacion mas actualisa di e mucha. Tambe esaki lo yuda nan pa tin un miho control riba e parti di administracion di e programa. Ta importante p’e mayornan tene na cuenta cu formulario di re inscripcion mester ta entrega prome cu dia 29 di Juni 2018. Si no entrega e formulario aki e yiu no lo tin un luga reserva p’e aña escolar 2018-2019. Esaki ta nifica cu pa mayornan cu ta desea drenta e programa di Y’s Care pa e aña escolar nobo pa asina nan tambe tin e oportunidad y e lista di espera ta bira menos. Na e momentonan aki tin hopi mayor ta wardando pa un periodo largo pa por haya un cupo den e programa. Cu e sistema nobo aki, YMCA lo bay tin miho control y nan lo bay tin e oportunidad di brinda mas mucha un den e programa.

Tambe e cambionan ta encera cu YMCA lo ta mas estricto cu ‘deadline’, cual lo yuda e administracion interno di YMCA. Asina aki e organisacion por brinda e ayudo na esunnan cu mester. E deadline mensual ta dia 5 di cada luna pa por haci e pago, di cual ta un cambio hopi importante p’e mayornan. “Alabes e ta un alivio pa mayornan cu nos ta bin cu un procedura, cu nos ta ofrece un descuento”, Rachel Croes a expresa. Na e momentonan aki nan no tin esaki pero desde aña escolar 2018-2019 e mayornan por scoge pa paga mensual of 1 biaha pa aña. Esunnan cu scoge pa paga 1 solo biaha pa aña nan ta ricibi un descuento di 30%, si scoge pa paga 2 biaha pa aña ta ricibi un descuento di 20% y scoge pa paga pa kwartaal cu ta cada 3 luna nan ta haya 10%.

E mayor di participantenan existente lo bay ricibi via e mucha un pakete di informacion y regla di e aña escolar nobo, unda cu tur informacion ta stipula, tur deadline y formulario. Mayornan cu no tin yiu cu ta den Y’s Care, por pasa na YMCA Dakota of YMCA San Nicolas pa ricibi e informacionnan necesario, e formulario, pero muy pronto lo por ricibi tur informacion riba e website www.arubaymca.com.

Un otro cambio cu lo bay bin p’e aña escolar nobo ta e sistema di busca e muchanan. Ta haci esaki p’e siguridad di e mucha, unda lo enfoca riba e polisa di siguridad. E mayornan lo tin cu pasa na balie y indica cu nan ta busca nan yiu, di cual e boluntarionan mes lo trece e muchanan.

Rachel Croes a expresa cu nan ta haci esaki pa asina preveni cu personanan desconoci por bin bisa cu nan ta familiar di e mucha y esey no ta e caso. Ora di inscribi e muchanan, mayornan lo mester duna nomber di 3 otro persona cu tin e derecho pa busca e mucha. Si un di e 3 personanan aki pasa pasobra e mayornan no por, e persona mester identifica su mes. Ta importante p’e mayornan lesa e pakete di informacion pa asina ta na altura di tur e cambionan cu YMCA lo tin p’e Y’s Care.

