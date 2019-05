Mayornan tin 30 dia pa registra nan yiu recien naci na AZV

Nos poblacion ta creciendo y vooral nos hubentud, vooral mamanan menor di edad. Sra. Solange Tchong, vocero di AZV ta amplia tocante e proceso di registracion.

Mas lihe cu registra e baby na AZV, mas miho. E seguro ta cuminsa core di biaha. Pa un mama adulto, e mester trece un acta di nacemento di e baby, un id valido na balie, y tambe ta hunga hopi un rol, si ta un mucha reconoci door di un tata, si of no. Si e baby ta reconoci door di e tata, mester bin cu’n acta di reconocemento dor di e tata, y si ta manda un apoderado pa registra e baby, e ora mester tin un prueba of un carta di apoderacion pa AZV por wak cu en berdad a apodera un tercera persona registra na AZV. Pero mas lihe ta pa pasa AZV, como pareha adulto, pa registra e baby.

MAMA MENOR DI EDAD

Mamanan bou di 18 aña pa nan ta valido ta cu na momento cu nan haya un baby, pa pasa voogdijraad pa haya un ‘declaracion di custodia’. Ora cu nan tin esey, e ora por pasa AZV pa registra, banda di otro documentonan ya menciona. Un menor cu bira mama, e mester tin e acta di nacementeo, id valido pero ta importante pa tin e ‘voogdijschap verklaring’, pa acudi na AZV pa haci e tramite di inscripcion di e baby.

NEGLIGENCIA

lamentablemente a yega di haya algun caso, unda cu a haya ta core hopi lihe hunto cu mayornan. No por bisa directamente cu ta negligencia, pero hopi biaha ta circumstancianan lamentabel, cu ta causa cu mayornan no ta percura pa saca documentoann na tempo. Regla di AZV ta cu tin 30 dia, dus mas lihe cu registra e baby na AZV, ta mas miho tanto pa e yiu como e baby. Si a yega di haya caso, unda cu mester mustra e mayornan cu sin cierto documento, no por registra e baby. Hopi biaha ta pasa ora cu mama ta b isa cu tata a recocnoce e yiu, pero no a presenta cu e acta di reconocmenteo. Loke AZV ta haci, ta contribui hopi cu futuro mamanan, futuro mayornan, vooral cu hospital, unda ta participa hopi biaha na e anochi pa futuro mayornan. Ey ta percura pa durante embaraso caba di e mamanan aki, ta dunando informacion caba, pa nan ta bon prepara. Un otro documento cu ta bon pa tin.

Un futuro mama ta bon pa tin un paspoort vigente. Por sosode caso unda cu e babay no ta nace bon, of e ta rekeri di un cuido special, unda cu e tin cu bay exterior. Dus ta bon pa ambos, tanto mama como tata, pa tin un paspoort valido.

Den caso cu 30 dia pasa cu no a inscribi un yiu, den e lapso di periodo cu no a registra e baby, e gastonan medico cu cuminsa core ta pa cuenta di e mayornan. Ora e baby nace e mayor (nan) tin 30 dia pa presenta na AZV, y e seguro ta cuminsa core directo. Pero den caso cu tarda, si na e momento ey, algo pasa cu a baby, e no ta registra. Esey ta haci cu den caso cu algo pasa, e gastonan inicial ta cay pa propio riesgo. P’esy ta haci apelacion na e hende muhe na estado, pa percura pa tur documento ta na ordo. Percura pa unabes e baby nace, haci e diligencianan y bin cu tur documento pa registra e baby.

Si algo pasa, e baby ta registra, y cu tur gasto ta pa AZV. Si e 30 dia nan ey pasa, no ta considera e fecha di nacemento. E fecha di seguro ta cuminsa e fecha cu a yega pa registra na e balie.Tabata palabranan di Sra. Solange Tchong, vocero di AZV.

