Mayornan ta perde caso den Corte pa no desconecta nan yiu for di machine

LONDON, Gran Britania- E caso di e mucha Alfie Evans a yega na un di su etapanan mas critico dialuna anochi.

E baby di 23 luna, cu ta sufri di un malesa straño cu te ainda no tin cura, a wordo kita di e respieracion artificial, autorisa door di e tribunal, según su tata Tom Evans.

Una bes nan cu nan a kit’e for di e machine, e mucha, hospitalisa na Liverpool (noordwest di Inglatera), a sigui hala rosea pa su mes, aunke el a haya oxigeno pa mantene stabiel.

“Awo e ta cu zuurstof. E no ta cambiando su manera di hala rosea, pero e ta dunando su curpa oxigeno. E ta luchando pa sobrevivi”, Evans a bisa dialuna anochi pafo di e hospital.

Mei mei di februair, e Corte Superior a duna permiso na e hospital pa kita e machine cu tabata conecta na e mucha, Alfie.

E mucha tabata den e hospital aki for di december 2016, despues di cu el a wordo diagnostica pa un malesa neurologico degenerativo cu dokternan no tabata por a diagnostica di manera definitivo.

E hospital a argumenta cu pa mantene Alfie na vida no ta na e “miho interes” pa e mucha. Ademas cualkier tratamento adicional no solamente ta inutil, sino tambien “cruel y inhumano”.

Pero su mayornan ta kere cu por tin mas tratamento y ta desea pa otro dokternan evalua nan yiu.

Algun persona cu ta apoya e mayornan a realisa un vigilia pafo di hospital durante e anochi di dialuna. Mas trempan manifestantenan a purba drenta e hospital, pero a wordo impedi door di polis.

Papa Fransisco tambe a reitera su apoyo na e famia por medio di un mensahe ariba Twitter.

Hiba Alfie Italia

Un di e speransanan di e mayornan ta cu Alfie wordo hiba pa e hospital Bambino Gesu na Roma, cual ta relaciona cu Vaticano, pa e wordo atendi.

E oficina di abogado di Christian Legal Center, cu ta representa e mayornan di Alfie, a declara cu “contra tur expectativa di e dokternan, Alfie a sobrevivi hopi mas di loke dokternan a pensa”.

E abogado Paul Diamond a solicita na Corte Superior pa e hospital ofrece e facilidadnan pa e traslado di Alfie pa Italia, unda tin dokternan dispuesto pa ricibi e criatura.

Esaki despues di e dialuna, e Ministerio di Asuntonan Exterior di Italia a concede Alfie e nacionalidad Italiano cu e speransa di cu lo permiti “un traslado di biaha”.

Sin embargo, e hues Anthony Hayden a rechasa e peticion. “Esaki ta representa e capitulo final di e caso di e mucha extraordinario”.

Mayornan di e mucha a bisa di lo apela e sentencia den Corte di Casacion pa wordo permiti pa hiba e mucha Italia.

