Mayornan ta ‘casa’ nan yiu di tres aña a cambio di cuminda

SANÁ, Yemen – E aumento di e prijs di cuminda y e caida di entrada na Yemen ta obliga e habitantenan pa tume medidanan drastico. Esaki ta según e organisacion Oxfam, un organisacion internacional cu ta lucha contra di pobresa. E entidad a denuncia cu un famia a obliga na yiu muhe di 3 aña pa casa, y nan ta sigura cu e prijs cu nan a paga pa e dote (suma di placa cu e famia ta haya pa e mucha) ta e unico manera pa nan sobrevivi.

E crisis humanitario ocasión pa e guera ta afecta e pais Arabe desde 2015 a laga casi 10 miyon persona na rand di un hambruna. E combatenan a obliga hopi di e habitantenan na huy for di zonanan aisla, biba sin entrada y cu poco oportunidad laboral.

E organisacion a señala cu aunke matrimonio infantil na Yemen ta un practica habitual, ta alarmante e hecho di cu ta obliga un mucha na casa na un edad asina jong den un intento desespera pa cumpra cuminda. Segun Oxfam, e pais Arabe e menornan no ta obliga na consumi e matrimonio te cu nan 11 aña, pero mientras tanto e mester traha den e cas di su casa.

“Mi suegra ta dalmi y ora cu mi scapa pa bay cas di mi tata bek, e tambe ta dalmi pa a huy. Mi no kier ta casa, mi kier bay bek scol”, Hanan ta conta. Hanan ta un mucha Yemeni di 9 aña cu a contra su relato na e organisacion internacional.

E anuncio a bin relaciona cu e cumbre di donantenan cu a wordo celebra na Ginebra (Suisa), diamars ultimo, pa mobilisa recurso y brinda apoyo urgente na mas di un miyon civil Yemeni cu ta enfrenta un “calamidad humano abrumador”, según palabranan di Antonio Guterres, secretario general di ONU.

Segun datonan di Nacionnan Uni, casi 360 mil mucha ta sufri di desnutricion agudo severo y ta lucha diariamente pa nan bida. Ademas, ta calcula cu mas di 80 mil mucha menor di 5 aña a muri di debilidad y cada dia 8 mucha ta muri of ta resulta herida den e zonanan di conflicto.

“Na Yemen, muchanan ya no por haci di un manera sigur cosnan cu tur mucha ta gusta haci. Guera por alcansanan unda cu nan ta, incluso den nan mesun cas”, Henrietta Fore, directora di Unicef a señala diadomingo.

