Mayornan sea alerta pa e ‘Momo Challenge’ ariba Youtube (Kids)

E imagen di Momo, e peligro reto di rednan social un biaha mas ta haci su aparicion na Reino Uni

Aña pasa den zomer a surgi ariba rednan social e “Momo Challenge”. E ta un reto macabro cu a wordo difundi a trabes di gruponan di Whatsapp y Facebook, cu tabata incita e usuarionan na realisa retonan cu nan final lo por caba den autolesionnan y hasta morto. Polis nacional y Guardia Civil a haci caso di e eco di e peligernan di e reto viral aki cu, algun siman despues, tabata relaciona cu e suicidio di e mucha di 12 aña na Argentina y cu otro casonan di adolescentenan Colombiano cu tambe a muri den circumstancianan similar. Tambe casonan sospechoso a wordo reporta na Belgica, Australia, Mexico y Inglaterra.

Pero awo, e reto a regresa pero e biaha aki e ta sali den videonan di Youtube di Peppa Pig y Fortnite. Esey ta denuncianan cu a wordo haci na autoridadnan na Reino Uni.

Dia 25 di februari, e corant Escoces ‘The Herald’ a publica e historia di Lyn Dixon, un mama cu a denuncia cu’n hende a laga pasa pa ‘Momo’ pa incita su yiu di 8 aña di na suicida su mes door di corta su mesun garganta. “El a mustrami e potret di e cara den mi telefon y el a bisa cu esaki a pidi’e pa bay den cushina y coy un cuchiu y corta su garganta”, ela sigura. A pesar di tin controlnan parental estricto, Lyn a sigura cu su yiu a haya e cara ora cu esaki tabata wak videonan inofensivo di jokenan ariba Youtube.

Su yiu a”cuminsa di no kier subi trapi pasobra cu ariba tabata scur. E tabata tin masha miedo. E no tabata por a drumi su so den su cama”, e mama a conta. Finalmente, el a acudi na e scol di su yiu pa splica e caso.

‘The Herald’ tambe a conta cu varios mayor a comparti anecdotanan similar den gruponan di Facebook, pero niun hende no tabata por a verifica esaki.

Algun dia despues otro scol di Inglatera a recomenda e mayornan pa ta atento na loke su yiunan ta wak ariba Youtube. “Nos ta consciente cu algun desafio ta aparece den videonan di Youtube Kids, Kids, Fortnite y Peppa Pig pa evita di wordo mira pa adultonan. Por fabor, sea atento cu e tecnologia cu boso yiunan ta uza, e imagennan por ta hopi perturbador”, el a alerta ariba Twitter.

Di su parti, Youtube a responde den un comunicado publica onlien cu e no tin niun evidencia di videonan cu ta promociona e ‘Momo Challenge’ ariba su plataforma.

” E videonan ta alienta e desafionan dañino y peligroso claramento ta contra di nos politica, incluyendo e desafio di Momo”, e comunicado ta bisa. “A pesar di e ultimo noticianan publica den prensa, nos no a haya niun link reciente marca of comparti cu nos desde Youtube cu ta viola e normanan di nos comunidad”.

E imagen original di ‘Momo’ en realidad ta un escultura yama ‘Mother Bird’, di e artista Japones Keisuke Aisawa , cu na 2016 a wordo exponi den e Vanilla Gallery di Tokio .

