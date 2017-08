Mayornan preocupa cu e estado di St. Aloysius School

A papia cu un mayor cu su yiu ta bay di St. Aloysius School kende ta splica su punto di bista den ki estado e scol aki ta y pa kico nos muchanan mester pasa den e cos aki.

El a conta cu nan ta preocupa. Aunke cu e mayor aki su yiu ta den su delaster aña, pero ta hopi pica cu e scol aki ta den decadencia. E mester di un renobacion y esey ta hopi erg. Si cana filma tur caminda, por mira e baño, e speelplaats, caminda cu e muchanan tin cu hunga riba dje. Nan tin cu hunga riba e veld di Jong Aruba, den e solo cayente y ta hopi calor. No tin un speelplaats, ni un baño adecua. Watercooler, airco, Computerlokaal. E bañonan ta laga hopi di desea. Murayanan ta tur gescheurd. Si mira den e cura di scol, e asfalt di e speelplaats, caminda e muchanan ta core y hunga tur dia, e stoelnan cu e muchanan tin cu sinta tur dia pafo, ta kibra. E podium, unda cu nan ta organisa fiesta, nan ta haci tur sorto di actividad, bao di e podium y e ta hopi lastima.

E mayor kiermen, cu no ta pa su yiu so, cu ta cabando e scol. E ta papia pa tur otro mucha cu ta inocente. Si e dak mester cay kibra un dia riba e pober muchanan cu ta hunga, no ta nada leuk.

E mayornan kier un solucion awo, wak ki Gobierno of SKOA, of esun concerni pa haci esaki. Si no haya ayudo, nan ta bay sigui henter e siman aki, pasobra un solucion mester bin, segun e mayor.

E mama ta conta cu e yiu a bise cu e ta stima e scol. E mama mes a bin e scol. E maestro y maestranan ta trata e muchanan bon y nan ta yuda nan bon. E mama a puntra e yiu si e mucha ta dispuesto pa bay, cual el a contesta cu no.

Debi cu e trato ta bon, e mucha ta na e scol ainda.

Tur instancia a laga hopi di desea. Cualkier hende cu por a yuda na e scol aki, manera Aruba Doet, ta haci hopi, pero pa e scol mes, nada no a haci mes. Ta di spera cu pronto, lo bin un solucion pa e scol aki.