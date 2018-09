Mayornan por dera nan yiu despues di 34 aña

LIMA, Peru – Maximo Cueto y Gregoria Gastelu por fin por stop di busca.

E pareha Peruano octogenario dialuna a ricibi e wesonan di nan yiu, despues di 34 aña di buskeda. E hoben a wordo saca for di su cas forsosamente y secuestra for di su camber na 1984 pa un grupo di militarnan den un region den e zona zuid di Los Andes. E tempo ey, e zona aki en particular tabata esun mas violento di Peru. E desaparicion a tuma luga durante un conflicto arma interno entre forsanan di siguridad y e grupo terorista Sendero Luminoso.

E ancianonan di 86 y 88 aña, respectivamente, a gasta gran parti di nan fortuna como un di e bendedonan di ganado mas importante di e region, den e buskeda di Cesareo, un universitario pero tabata imposibel localis’e.

“Tabata como un obsesion”, Elder Chipana, a bisa The Associated Press. Chipana ta nieto di e pareha y subrino di Cesareo.

Manera e pareha, tin un cantidad di persona cu ta bira bieu buscando e mas di 20.300 Peruano identifica cu tin condicion di persona desapareci despues di dos decada di violencia entre e forsanan di siguridad y e ultra- iskierdistsanan di Sendero Luminoso. E luna aki, pa prome biaha. e restonan mortal di 14 persona a wordo entrega na nan sernan keri door di un ley nobo cu ta busca manera pa agilisa e proceso largo y costoso pa identifica e personanan cu a fayece durante e conflicto. Pero ainda falta e regulacion cu lo permiti e creacion di un banco di datonan genetico cu ta warda e informacion di famianan prome cu e mayornan cu ta en busca di nan yiunan, sin suerte algun, fayece.

Maximo y Gregoria a enbehece mientras nan tabata administra nan negoshi floreciente y nan tabata recore los Andes y Amazonia, ademas di un isla den e costa Pacifico dilanti Lima caminda cu gobierno tabata tin un prizon den e decada di 1980.

Gregoria incluso a cuminsa compone canticanan den Quecha, idioma cu ta domina de zona di zuid di Los Andes.

Entre 2008 y 2012, e Ekipo Forense Specialisa di e Instituto di Medicina Legal, den cuadro di e investigacionnan, pa un di e casonan mas famoso di e Peru pa violacionnan na e derecho humano, a realisa mas di 3 mil excavacion den un tereno di shete hectare. A saca 109 cadaver, hopi di nan kima den un fogon cercano cu e militarnan a uza pa kima gran parti di e cadavernan. Esakinan tabata wordo kima despues di a wordo tortura y mata.

Di e cantidad grandi aki, Maximo y Gregorio a haya uno cu, door di e paña tabata parced di ta nan yiu. Pero e examennan genetico na 2012 a sali negativo. Esaki tabata e resultado tambe cu otro restonan mortal na 2017.

Na juli, despues di un di tres examen genetico di un cadaver cu tabata tin corta na su rudia y tabata tin herida na su dentadura, a bin haya Cesareo. E noticia aki a wordo confirma pa e arkeologo Luis Rueda, hefe di e ekipo forense.

Maximo y Gregoria a cumpra un caha maron y eyden nan a pone e restonan mortal di nan yiu. Nan a bisti’e un bachi color blauw marino y keds blanco, ya cu e “tabata amante di futbol”, Elder a comenta.

E pareha a bin haya sa cu Cesareo tabata tin dos impacto di bala den su cabes pa cual forensenan ta supone cu nan a oblig’e di cay na rudia prome cu nan a mat’e.

Cesareo a wordo dera diasabra ultimo pa e pareha den e mausoleo familiar den santana di Huamanga. Un banda di musica Andino a toca su cantica preferi ‘ ‘Adios pueblo de Ayacucho’.

