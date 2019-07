Mayornan no kier ta donante di riñon pa nan yiu

BIHAR, India – E menor su dianan ta conta si su famia no haya un donor y e forma di paga e operacion di e transplante.

E adolescente Kanchan Kumari, di e pueblo Avgil, den e estado Indio Bihar, mester di un transplanet di riñon pa sobrevivi despues di cu dokternan a confirma cu su do riñonnan ta stop di funciona.

E mucha muhe, di 16 aña y e mayor di cinco ruman, a bira malo algun luna atras y tabata interna den varios hospital prome cu su mayornan a dicidi di hib’e bek su pueblo natal door cu nan no por paga su tratamento.

Di mes manera, e mayornan a afirma cu nan no tabata dispuesto pa ta donante di riñon pa nan yiu y tampoco nan lo a bay busca otro donante.

“Ken lo dun’e nan riñon? E ta mucha muhe”, Ramashray Yadav, tata di e mucha contesta e pregunta di un periodista local.

E welo di e mucha tambe a descarta cu e tata por ta un donante di e organo pa su yiu, ya cu e ta e progenitor y unico sosten financiero pa e famia, y cu e lo no por traha cu’n solo riñon.

Ademas di e dificultad pa haya un donante, e gastonan di operacion di transplante ta rond di 500 mil rupia, cual ta mas di 7 mil dollar, un suma cu e famia di Kumari no por afford. Ademas dokternan no ta duna niun garantia di cu e adolescente sobrevivi e intervencion.

