Mayornan mester ta responsabel den educacion di nan yiunan

Ora ta haci e pregunta na algun mayor “Pakico nan ta manda nan yiunan scol?”, hopi ta contesta “pa nan haya educacion”. Relaciona cu apertura di aña escolar, Parlamentario Sue-Ann Ras (MEP) ta hinca e proceso educacional pa cu e responsabilidad di e mayor den contexto. “Algun mayor tin e tendencia di pidi scol pa haci un trabou, cu primeramente ta di nan y posibelmente no ta ni realisa esaki, ya cu e prome maestronan di un mucha ta keda su mayornan y e prome scol ta e mucha su hogar”, Ras ta cuminsa na bisa.

Segun e Parlamentario, hopi biaha ta haci uzo di e excusa cu nan no tin tempo ni placa. Pero cierto educacion no ta rekeri esey y nos grandinan tabata haci’e sin problema. Nan tabata pone limite na nan yiunan y tabata duna nan responsabilidad, tabata educa nan tocante respet y e compromiso cu un palabra cu bo a duna tin. Si e mayornan no tuma e funcion di educador na serio, ta dificil den extremo pa scol reintegra tal situacion. “Educa, motiva y exigi nos yiunan, ta facilita e caminda pa nan desaroya como persona, stima bida y pa tin e capacidad di dicidi pa nan mes”, Ras a sigui bisa.

EDUCACION PA BIDA

Ta surgi e pregunta segun Ras, cu si nos ta educando nos yiunan pa bida. Kico nos mester haci pa nan converti den persona adulto pleno, transcendente y feliz? Un mucha por logra bira un empresario, profesional, director of atracador, defraudador of delincuente? Di kico esey ta depende? E contesta evidentemente ta, e tipo di educacion cu e ta ricibi, principalmente den su circulo cercano: dentro di su seno familiar.

PROCESO DI DOS DIRECCION

Ras, cu ta(bata) docente di profesion, ta mustra cu educacion ta un proceso di dos direccion, unda ta transmiti conocemento, balor, habito, custumber y forma di actua. “Esaki no mester ta transmiti solamente pa palabra, ya cu esaki mester ta presente den tur nos accion-, sentimento- y actitudnan”.

INFORMACION

Ras ta sigui bisa cu awendia nos tin informacion cientifico y investigativo, cu loke ta rondona nos ta compone den un 15% pa lenguahe verbal y un 85% di lenguahe no verbal. “Un mucha ta siña mas di loke e ta wak cu di loke e ta scucha”. Di e forma aki nos ta observa cu e patronchinan di comportacion di e mayornan tin tendencia di ripiti cerca e yiunan; si e mucha papia palabra malo, ta paso e mayornan ta hacie, si e mucha ta keha y ta negativo constantemente, ta paso e mayornan ta hacie, si e mucha no ta scucha, ta paso e mayornan no ta scucha, si e mucha no ta respeta, ta paso e mayornan no ta respeta.

EDUCA BON

Educa bon segun Ras, no kiermen cu uno mester dispone di gran conocemento, tecnica of metodologia. E exito cu tin ora di educa ta, specialmente, den pone tur nos amor y dedicacion den cada accion cu nos yiunan. Si nos uza amor y dedicacion den intencion y den accion, e resultadonan lo ta un consecuencia di nos accion. Bo ta cosecha loke bo ta sembra. Bo no ta persigui exito, bo ta atrae. “Si nos pensa cu nos yiunan ta alcansa exito, nos ta bringa pa logra esey. Si nos fomenta e alegria pa biba, haciendo loke ta corecto y purba hacie bon, actua eticamente y responsablemente, e felicidad y exito ta un consecuencia di un atraccion”. Reconoce e fortaleza di bo yiunan y trata na compronde nan y di imagina kico y pakico nan ta haci loke nan ta haci, ya cu di e manera aki ta surgi simpatia, tolerancia y bondad.

E rol di mayor ta, pa yuda su yiunan wak e promesa y yuda nan logra esaki. “E disciplina ta e costo cu nos tin cu paga, pa logra loke nos mester, specialmente pa nos yiunan: haci mas, ta mas y manifesta mas y pa finalmente nan por tin un bida plena, exitoso y feliz”, Ras a finalisa bisando.

