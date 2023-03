Internacional: Mayornan di Oregon, Merca, ta disgusta di un situacion na scol mirando cu un docente a duna e studiantenan opdracht pa skirbi over di nan fantasia di sex.

“Pa es nan cu no tabata presente, boso lo mester skirbi un storia cortico di un of dos paragraf. E storia aki lo ta tocante bo fantasia di sex cu no lo tin penetracion di niun forma y tampoco sex oral”. Asina e docente Kirk Miler a sigui na duna su opdracht, y tambe a bisa pa kies tres tema, e/o bela, pluma, siroop di sabor y tambe azeta di masashi.

Justin McCall, cual ta un mayor a bisa cu su yiu grandi cual ta den 4de mavo, a splica cu e opdracht a wordo conducta den klas y cu e docente a puntra e studiantenan pa saca e topico for di un pechi pa asina mira di kico na lo mester skirbi.

Ta splica cu esaki no ta un opdracht normal pa duna bo studiantenan, varios studiante a reclama y a haya esaki un comportacion straño di nan docente. Mayornan den proceso pa asina combersa cu e Conseho Escolar pa asina bin cu un solucion tocante e opdracht aki duna door di nan docente di Churchill High School.