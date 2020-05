Mayornan di Kendrick Boekhoudt ta gradici tur cu a presenta y sostene den momentonan dificil

Agradicimento

Kendrick Ocando Boekhoudt

*27-01-1992 – ꝉ 30-04-2020

Den nomber di mayornan y rumannan, nos kier a gradici di curason tur esnan cu a conbibi cu nos na ora di morto y entiero di nos yiu y ruman stima Kendrick O. Boekhoudt.

Nos kier gradici di curason su madrina Valerie y su padrino Donny d.f.m., cu tawata eherce e tarea di segundo mama y tata pa Kendrick y semper tawata tey pe den tur circumstancia.

Tambe su padrino Edwin cu semper a stimele y e por a conta semper riba dje.

Tur su primo- y primanan cu a pasa momentonan alegre cu Kendrick, especialmente esnan cu Kendrick a stima y comparti manera un ruman: Xavier y Jenny, Xilienne y Aldrich, Jermin, Edcel y Christine, y Jean-Duard.

Su comer stima Janine, masha danki pa complace Kendrick cu algun di su locuranan y snacksnan favorito. Tur su tanta- y omonan, primo- y primanan cu a stime y cu semper tawata tine den orashon.

Na staf y personal di Tele Aruba y su coleganan di Mas Noticia pa a dune e oportunidad pa haci un trabou cu e ta gusta. Oficina di Cardiologonan Dr. Dennert, Dr. Lacle y Dr. Kolf y nan personal, enfermeronan di Dr. H.O.H. sector CCU/ ICU y kindercardioloog Dr. Shirley pa e trato sublime pa cu su salud. Tur grupo di oracion cu tawata tin Kendrick den orashon.

Un danki di curason ta bay tambe pa nos bon amigonan Andre y Melisa Geerman y famia kendenan a zorg pa e setup y coordinashon di e despedida drive thru.

Sin lubida na Janine Nicolaas y Security Team, miembronan di Grupo Scout Ora Ubao pa zorg pa tur cos a cana bunita na e despedida. Un danki na e Crisis Team cu tawata open minded pa cu nos petishon pa cu e drive thru.

Nos kier gradici di curason nos amigonan cu a forma e All Star Band bao encargo di Danny Koolman conhuntamente cu Eltienne Yarzagaray. Na full e grupo di tocador y cantantenan pa e bunita cancionnan cu a jega na nos curason durante di e despedida y respons.

Masha masha danki na Sr. Luis Mansur y famia di Diario y DiarioTV pa e bunita banner y anuncio di morto, un danki na Pepi di Pinocchio pa juda nos cu e tentnan y stulnan.

Masha danki na Astrid Croes di Click Print pa e bunita prenchinan (bookmarks) y Charles Grill pa e dushi soppi.

Un danki na Pastor Santiago Y Theo Zievinger, ex maestro y maestranan y Bib moeders di Colegio Ora Ubao, tur amigo y amiganan cu ta hopi pa menciona cu semper tawata tin cariño pa Kendrick.

Tambe un danki na tur esnan cu a manda mensahe riba social media of whatsapp, jamada na telefon, krans y telegram.

Kendrick ta sosega awor den brasa di Señor.

Ban recorde semper manera e la biba, un hoben di tur hende, cu hopi humor, alegre y semper cla pa juda, cu a conquista tur nos curason.

Pesey nos tur ta tristo pa su partida. Un danki di curason!

Alavez nos ta invita tur hende pa un Santo Sacrificio di Misa via facebook di Parokia St. Anna Noord Aruba diahuebs atardi 6:30 PM pa descanso di su alma.

