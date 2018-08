Mayornan di bijstand por pidi ayudo cu schoolgeld

Hefe di Bijstand na Departamento di Asunto Social, Sra. Jesicca Peterson, ta splica te cu dia 30 di augustus, mayornan di bijstand por aplica pa haya ayudo cu schoolgeld.

Segun sra. Peterson, normalmente tur aña ora aña escolar nobo habri, nan clientenan ta wordo debidamente informa na e luganan di pago cu ta Postkantoor y e MFAnan y nan ta haya un declaracion hunto cu nan pago. Tur e proceso di e schoolverklaring a wordo reparti den tur scol dor di e seccion mes. E scolnan mester ta volledig dagonderwijs cu ta regarda e scolnan durante dia, pues Middag MAVO y Scol Dununman. E clientenan cu ta cobra bijstand mester acudi na e scol e momento cu esaki habri y busca e declaracion di scol disponibel te cu dia 30 y trece esaki na e departamento. En cuanto mayornan cu a opta pa no manda nan yiunan scol, pasobra nan a pensa cu nan no lo wordo yuda, Sra. Peterson ta mustra cu na final di aña anterior nan a paga e ouderlijke bijdrage cu tabatin un tiki dificultad cun’e, mirando cu tabatin scolnan cu no a manda e bankrekeningnummer. Tur esey a wordo a paga y te aworaki ningun scol a raporta cu tabatin dificultad cu e pago di scol. Kiermen actualmente no tin ningun excusa pa mayornan bisa cu nan no por wordo yuda. Te aworaki Gobierno ta yudando clientenan cu ta hayando bijstand hunto cu nan yiunan te na edad di 24 aña. Si mayornan tin salario minimo, nan no ta cay bou areglo di bijstand. En cuanto e grupo cu ta cobra salario minimo of mamanan soltero, sra. Peterson ta enfatisa cu Gobierno mester dicidi si nan ta wordo yuda of no. E departamento ta sigui e maneho cu nan ta hibando di añanan anterior pa yuda e clientenan di bijstand so.

Sra. Peterson ta remarca cu mayornan cu a bisa cu nan no a haya placa di Gobierno mester bay reporta cerca e departamento. Nan tin te cu diahuebs, 30 di Augustus, pa haci esaki. Si nan no cumpli cu esaki, e bijstand ta baha automaticamente. Esey ta p’e pago di September. Ademas, nan no ta bin na remarke pa yudansa cu Gobierno ta duna un bes pa aña.

