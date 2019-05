Mayornan cu no vacuna nan yiunan lo por haya un boet

Frank Ulrich Montgomery, hefe di e Asociaccion Medico Aleman, a bisa cu e idea ta representa “un paso importante na e momento adecua”.

E minister di Salud di Alemania, Jens Spahn, a propone pa impone multa na mayornan cu no ta vacuna nan yiunan contra di sarampi. Segun e iniciativa, ciudadanonan Aleman por wordo obliga entrante 1 di maart 2020 pa paga te cu 2500 euro (casi 2800 dollar) si nan no haci caso di e vacuna, segun e Bild am Sonntag.

Spahn a propone cu e muchanan no a vacuna no lo bay scol pa reduci e risico di infecccion di babynan bou di 10 luna, cu ta demasiado chikito pa wordo vacuna. Den e contexto aki, e tambe a revela e plan di e Alemannan, cu nan muchanan di edad escolar no tin vacuna, paga un boet di te cu 2500 euro.

E politico a indica cu e personanan cu no por wordo vacuna “pa motibonan medico”, lo mester wordo hustifica cu’n documento.

“Nos kier proteha e muchanan pa nan no wordo infecta cu sarampi”, Spahn a afirma. “Tur e mayornan mester ta sigur cu nan yiunan no wordo infecta” cu e virus, el a precisa.

Apoyo

Di otro banda, Frank Ulrich Montgomery, e hefe di e Asociación Medico Aleman, cita pa medionan local, a opina cu e idea ta representa “un paso importante na e momento adecua”.

Bild am Sonntag a indica cu actualmente un 93% di e poblacion na Alemania ta vacuna contra sarampi y a informa cu e medida proponi pa Spahn lo por afecta casi 361 mil mucha den kleuterschool y 220 mil empleadonan di centronan medico y educativo, cu no ta vacuna contra di sarampi.

E iniciativa a bin na momento cu Merca ta sufri un epidemia di sarampi mas grandi desde aña 2000. E servicionan sanitario Mericano a registra 60 caso nobo di sarampi den e periodo entre 27 di april y 3 di mei. Di es manera aki e total di personanan contagia cu e malesa aki a subi na 764 segun e informacion di e Centronan pa e Control y Prevencion di Malesa di Merca.

Comments

comments