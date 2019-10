Mayornan cu no haci pago di “school geld” ta perhudicando desaroyo di nan yiu pa haya un miho educacion

E situacion di pago “school geld” ta un problema hopi grandi pa loke ta enseñanza riba nos isla. E t’asina preocupante cu tin scolnan cu 50 pa 60 porciento di nan alumnonan, mayornan no a paga “school geld” ainda y ya caba nos ta yegando na mitar di aña escolar 2018-2019. Pero esaki ta nada compara cu otro scolnan caminda hasta 80 pa 90 porciento di alumnonan no tin “school geld” paga y esaki ta causa no solamente frustracion serca e docentenan sino tambe ta stroba e scol y finalmente e alumno mes di desaroya su mes debidamente. Akinan nos ta papiando pa loke ta Scol Basico caminda cu pa e scolnan cu tin airco e “school geld” aki ta 250 Florin pa aña, kiermen pa luna e ta un suma toch abao pa cumpli cune, y asina mes mayornan no ta tuma nan responsabilidad pa paga esaki pa nan yiu. E “school geld” aki no solamente ta yuda cu pago di coriente pa e schoolnan cu tin airco sino ta tambe pa cubri actividadnan pafor di scol y tambe e seguro extra cu cada alumno ta conta cune ora cu e sali for di riba tereno di scol pa un excursion of algo di les, anto si algo pasa e tin un seguro cu lo cubri e gastonan medico aki. Pero cos ta bira fastioso ora cu esaki no sosode pasobra tin docentenan cu kier haci nan lesnan mas interactivo posibel y pa tal motibo ta pidi scolnan pa haci excursionnan pafo di tereno di scol p’asina e alumno por mira cu propio wowo con e cos ta traha y asina e por compronde mas miho y haya sigur un miho punto pa e les en cuestion. Recientemente nos a haya un comentario di un docente di scol kende ta den su ultimo aña prome cu e gradua y kier haci su lesnan mas interactivo y logicamente mas atractivo pa e alumno, pero pa e motibo cu “school geld” no ta paga, esaki no por sosode. T’asina cu e kier a haci un excursion pafor di scol pa un materia caminda e muchanan lo mira y sinti e les mas di serca y a percura pa busca sponsor y tur cos pa e excursion aki caminda a haya un bus completamente gesponsor door un compania grandi di bus riba nos isla, pero pa motibo cu mas cu tercera parti di e klas, mayornan no a paga “school geld” e muchanan no ta haya permiso di director di scol pa asisti na e excursion aki apesar cu ta bao di orario di scol y ta un materia di scol, pues no ta un buitendag. Awor claro cu e alumnonan cu si nan mayornan ta responsabel y a cumpli cu nan deber di paga “school geld”, lo por bai pero e cantidad di alumno cu no a paga y mester keda scol t’asina hopi cu no tin docente suficiente pa keda cu nan na scol atras. Pues consecuentemente e excusion y tur e plan bunita y educativo di e maestro aki ta bai cai nan awa pa motibo di mayornan cu no ta cumpli cu nan deber. Hasta t’asina cu mayoria di e scolnan aki ta haci areglo di pago pero asina mes mayornan no ta haci uso di esaki y ta prefera di manda e mucha scol sin cumpli cu e responsabilidad di paga “school geld”. Awo ta bin e cos pasobra mayoria di e mayornan aki si durante fin di siman ta waknan den mayoria bar Chines y na fiestanan y conciertonan sinta cu paña nobo y hasta cu celularnan di ultimo modelo pasobra esakinan ta mas importante cu cumpli cu e responsabilidad di bo yiu cu pago di “school geld”. Anto mas ainda ora e alumno no logra haal e materia, kier busca tur sorto di “smoesjes” pa culpa e maestro cu no ta duna les bon. Pero shon ta abo mes no ta yuda cu bo parti di responsabilidad pa bo mesun yiu haya un miho educacion. Awo claro tin e mayornan cu berdaderamente no por paga pero manera nos a menciona ta cosnan cu por papia cu e maestro di scol y cu e director di scol p’asina yega na acuerdonan di pago poco poco p’asina no mester perhudica e mucha den su educacion. Corda bon cu trece e mucha scol tur mainta no ta esey so ta e responsabilidad di un mayor sino cumpli cu tur otro responsabilidad pa cu bo yiu tambe. Maestronan ta haci nan maximo y sigur algun mas cu otro pa yuda haci e lesnan di scol mas interactivo y atractivo pa e alumno pero esaki tambe mester bai man den man cu responsabilidad di cada mayor. Sigur un situacion cu no ta desconoci den comunidad pero cu cada aña escolar ta bira mas y mas fastioso pasobra simplemente e mayor no ta cumpli cu su responsabilidad cu e scol cu su yiu ta bai.

