Mayornan buscando permiso legal pa nan yiu haci abortus

NEW DELHI, India- Dialuna Corte Supremo di India a duna ordo na un grupo di docter pa samina un mucha di 10 aña cu a sali na estado, producto di un violacion. Su mayornan ta buscando un permiso legal pa e mucha por aborta.

E menor tin 26 siman di embaraso y segun dokternan, curpa di e mucha no ta suficientemente desaroya pa carga un baby.

E caso a mobilisa manifestantenan cu un biaha mas a sali riba cayanan di India pa protesta contra di abuso infantil.

Na India ley no ta permiti pa termina un embaraso despues di 20 siman, a menos cu e dokernan confrima cu e bida di e mama ta na peliger.

E mayornan ta recuriendo na e tribunal supremo despues cu e tribunal a nenga e aborto, bou di e argumento cu e ta mucho jong pa tin un abortus di un fetus asina avansa. E mucha a conta cu el a wordo viola varios biaha door di su omo, kende a wordo aresta.

Su mayornan a bin haya sa di e embaraso recientemente, ora cu nan a hiba e mucha hospital despues cu e tabata keha di dolor di stoma.

Dokternan lo informa e Corte Supremo riba e riesgo di bida cu e mucha ta enfrenta si e sigui cu e embaraso y como tambe, si e realisa e abortus.

Na Mei, un tribunal di e estado di Haryana a pidi expertonan medico pa revisa un solicitud similar y aki nan a dicidi cu lo haci e abortus.

Den e caso aki, dokternan a determina cu e mucha, debi na su edad, no tin su wesonan di su pelvis suficientemente desaroya y a bisa cu tanto e mama como e baby ta den riesgo serio, segun e abogado Alakh Alok Srivastava den su peticion.

“Expertonan medico a opina categoricamente cu si un mucha di 10 aña wordo obliga pa haya su yiu, sea via parto normal of via cesarea, e por ta fatal tanto pa e mama, como pa e yiu”.

E mucha cu ta bou tratamento psikiatrico cu ta forma parti di e ekipo medico cu ta atende cu e mucha, a bisa cu “e no ta compronde cu e ta na estado of e consecuencianan di ta na estado”.

E mucha ta bin di un famia sumamente pober, su tata ta empleado publico y su mama ta traha na cas di otro hende.

Fuente: http://www.bbc.com/