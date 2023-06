Oranjestad, Aruba: SKOA ta anuncia cu a habri su aplicacion pa mayornan cu ta interesa pa cambia nan yiu(nan) di scol cu no ta resorta bou di SKOA pa e proximo aña escolar. Den luna di juni te cu mita di juli mayornan tin e oportunidad pa por haci aplicacion y inscribi nan yiu na un scol cu ta resorta bou di SKOA. Kico bo tin cu haci pa cambia di scol? Pa cambia oficialmente di scol y aplica na SKOA mester haci esaki oficial via un formulario. Mayornan por pasa busca e formulario aki na oficina di SKOA y yena esaki completo cu tur documentonan rekeri. Tambe por download e formulario via nos website www.skoa.aw y yena esaki pa entrega na oficina di SKOA. Por entrega e formulario aki dia 10, 11 of 12 di juli 2023. Documentonan necesario pa haci e

cambio di scol pa e mucha:

● Ultimo rapport di scol (aña escolar 2022/2023)

● Uittreksel bevolkingsregister (papel di Censo)

● Copia di AZV-kaart

● Carta di Motivacion pa e cambio di scol

● Certificado di Bautismo (si ta aplica)



Despues di entrega e formulario pa cambio di scol lo ricibi un respuesta di SKOA na final di luna di Juli. Dicon scoge pa un scol di SKOA? SKOA ta e organisacion di educacion mas grandi na Aruba cu ta ofrece educacion di calidad halto. SKOA tin un curiculo completo cu ta enfoca ariba e desaroyo y crecemento general di cada alumno y studiante. SKOA ta enfatisa su balornan Catolico, comunicacion na nivel multilingual, diversidad y inclusion, innovacion y tambe actividadnan extra-curicular. Como mayor bo por ta sigura cu bo yiu(nan) lo ricibi un educacion completo na SKOA. Si bo kier pa bo yiu experiencia un forma diferente pa siña y discubri su potencial aplica na SKOA. Pa haya mas informacion di tur e scolnan cu ta resorta bou di SKOA por bishita nos website www.skoa.aw. Por haci pregunta tocante cambio di scol via email na [email protected] . Pa contact nos directo por yama nos na (+297) 523 1800 durante orario di oficina.