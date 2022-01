No ta desconoci cu ultimo tempo tin mal contento entre docentenan di Colegio Arubano y e directiva di SVOA cu ta atende cu e scol. E situacion a bay for di man unda SVOA a pone e rector porta pafo y esaki a cay den mal tera cerca di docentenan y e alumnonan. Den e siman di SE y CP. Mayornan a bisa ta basta y a sali sostene docentenan diahuebs mainta pafo di Colegio Arubano. Mayornan no ta contento cu SVOA y ta pidi pa cambio completo y pone e rector bek na su luga. Sindicato SIMAR tambe tabata presente.

