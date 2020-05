Mayoria politico ta hendenan decente cu a cuida nan lomba den politica y a sirbi nan pais honradamente

Di unda hopi di e areglonan pa ambtenaar y politico a origina? Tempo cu Aruba tambe tabata parti di Antias a trece un hala di Hulandes Europeo traha aki den gobierno, enseñansa etc. E tempo ey nan a regla pa nan mes “buitenlands verlof”. Nan tabata traha 6 aña y haya 6 luna di vacacion cu pago pa bay Hulanda of otro caminda. Keda 6 luna sin traha y keda cobra! E cos aki a keda existi te den decadanan 70, unda cu ora tabatin masha poco Hulandes Europeo a elimina e areglo aki. Plus tin tabata haya placa pa huur cas, auto y tropen toelage etc. Ora cu hopi Arubiano a regresa di Hulanda a elimina e areglo lucrativo aki.

Pensioen y areglonan pa politiconan Hulandes

Na Hulanda tur ministro, secretario di estado cu baha, nan gobierno ta “fix” nan sea commissaris van de Koning den un provincia, burgermeester di un municipio, director di un compania di gobierno, Raad van State of commissaris den companianan di gobierno of empresanan, manera Shell, Unilever, KLM etc. Casi tur ta “fix” nan mes den posicion ora nan retira. Tin ta cobra 4 caminda of mas depende cuanto commissariaat nan tin. Tin algun cu tin hala! Tin hasta ta bolbe bira ministro. E areglonan cu politiconan na Hulanda tin ta un di e mihornan di mundo den areglo di pensioen, wachtgeld, onkosten vergoeding etc.

Na Hulanda tin hende cu a ser obliga pa baha como ministro of secretario di estado y cu a keda cobra añanan largo wachtgeld. Ultimo añanan tin yen di caso di fraude di politiconan Hulandes cu a fraudeer, sjoemel, konkel cu onkosten vergoeding tanto den parlamento Hulandes y esnan cu ta miembro di Parlamento Europeo. Cantidad tin cu prueba y nan ta ser yuda otro caminda pa “coloca” nan atrobe! Ultimo aki a sali un par di publicacion di hasta nos Rey Willem Alexander den un par di cos cu no ta bunita! Sinembargo esaki no ta duna nos e derecho di bisa cu tur politico na Hulanda ta mescos. Aki nan tur areglo pa politiconan ta hopi deriva di esnan di Hulanda cu logicamente hopi menos y tambe hopi cos, manera onkostenvergoeding cu nos aki no conoce!

Cobramento di pensioen di ex ministronan

Promer cu 1986 bo por tabatin un “uitstervende ras” di un par di politiconan cu a sirbi como ministro y parlamentario den Antias, cu despues di 1986 a mantene nan areglonan di pensioen. Aki desde 1986 ta solamente ministro cu parlamentario tin y tin un par cu a traha mas cu 10 aña pa gobierno cu ta miembro di APNA (Algemeen Pensioenfonds Nederlandse Antillen) y a mantene nan pensioen cu nan a traha y paga pe. Nan ta masha poco mes!

Desde Eilandenregeling tin hende por tabata miembro di Bestuurscollege como diputado of miembro di Eilandsraad cu casi tur no ta cobra nada di pensioen pa e dosnan aki. Mi mes a sirbi 3 periodo como diputado y miembro di Eilandsraad y no ta haya nada nada pa e casi 11 añanan aki! Mescos 4 aña como ex ambtenaar no ta ricibi nada nada, pasobra bo mester a traha minimo 10 aña como ambtenaar pa por haya algo! Pensioen di behes tin di nos cu a paga mas cu 40 aña prima pa tambe por cobra pensioen di SVB cu sea bo tabata politico of “entrepreneur” bo a contribui grandemente na dje. Derecho sagrado!

Aruba, municipio di Hulanda?

Awor diripiente ta generalisa, lansa calumnia, mentira cu tin politiconan cu 6 pensioen ta cobra sumanan exorbitante etc. y cu nan ta haragan, friends and family y p’esey Aruba mester bira un municipio di Hulanda, lubidando cu tur e areglonan aki cu tin pa tur politico ta cosnan tuma for di Hulanda, anto sumanan hopi mas grandi! Si ta argumento bo kier busca bin cu echonan, menciona nomber y bisa ta ken ya e ora bo ignorancia, bo odio y egoismo por ser sacia.

Esaki ta un contribucion pa bo sa kico ta kico y stop di generalisa. Mescos cu tin hende cu a biba ariba custia di otro cu sinberguenseria y pidi placa tur caminda, lamentablemente tin den politica tambe hendenan asina, pero mayoria politico ta hendenan decente cu a “cuida nan lomba” den politica y cu a sirbi nan pais honradamente trahando dia y anochi. Mescos cu den un caha di webo bo por haya 13 den un caha di un dozijn, bo ta haya politiconan cu ta biba di ñapa y cabey boto!

