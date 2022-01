Mayoria di candela riba dump di Parkietenbos ta wordo sendi intencionalmente. Esaki por ta simplemente di mala fe individual of pa pusha metanan politico y pa pone preshon riba Gobierno. Candela intencional di parti di Serlimar no tin, aunke cu por sosode cu movemento di sushi door di trahadornan ta crea condicion cu ta causa candela. Minister Ursell Arends a tuma nota di un narrativo cu ta wordo crea cu constantemente tin candela cu spontaan ta sende/explota riba dump. E version aki di candela na Parkietenbos ta regularmente di banda di esnan cu kier pone preshon riba Gobierno pa sera dump. Minister Arends a indica cu aunke dump ta un problema serio, na e momento aki no por sera esaki sin cu ta habri un otro y ta simplemente pasa e problema di un bario pa otro. Den fin di siman atrobe tabata tin un candela riba dump. “Acto di cende candela riba dump tambe ta un acto criminal cu lo ser persigui”, Minister Arends ta enfatisa. Lo tuma tur paso necesario pa evita cu candelanan wordo sendi den futuro y nos ta prepara pa persigui e malechornan cu tur peso di ley posibel”. E cosnan aki ta pasa ora tin tiki wowo pa mira kico tur ta andando riba e tereno di dump cu actualmente ta maneha door di Serlimar. Pero poco poco e situacion aki ta bai cambia. Siman pasa nos hendenan a logra captura imagen di e persona cu intencionalmente a sende e candela. Nos ta acumulando pruebanan di acto castigabel manera esaki cu ta causa daño na salud di habitantenan den bario y riba nos medio ambiente. Minister Arends lo no tolera esaki sin mas y den e ultimo caso aki a entrega un keho na Ministerio Publico acompaña cu pruebanan – portretnan di e malechornan den accion – pa asina autoridadnan por haci su investigacion y cana e caminda legal y penal. Facilmente por identifica esnan riba e foto y kendenan posiblemente a haci esaki mas biaha. Hopi hende ta haciendo hopi trabou y cu animo ta enfrenta e reto di dump. Den prome 100 dia a pone fundeshi, a prepara plannan pa ehecuta y ta spera resultadonan cuminsa sali den 2022. E enfoke di Minister di Naturalesa y Gobierno ta pa sanea Serlimar, introduci riba nos isla un maneho moderno di desperdicio, y crea consciencia rond di e tema di reduci of re-uza. Pronto ta inicia un framework pa separa y procesa desperdicio, stop crecemento di e sero na Parkietenbos, y yega na cuminsa reduci esaki. E tarea ta enorme pero Aruba tin su profesionalnan y tambe un sector priva dinamico. Awor tin tambe un Gobierno cu compromiso pa haci e trabou. Nos ta invita tur persona y instancia pa sigui contribui na e solucion. Hunto nos por identifica tambe esnan cu ta sende e candela pa trese division of destruccion, teniendo bista riba dump. Retonan di maneho di desperdicio ta enorme, y mirando e falta di capital, e retonan financiero pa atende cu dump tambe ta grandi. Ta bai tuma henter comunidad pa uni na realisa no solamente e realidad di unda nos ta awo, pero e pasonan cu tin cu bai wordo tuma, y e tempo cu ta bai dura pa nos por logra mira e resultadonan di nos accionnan. Bienestar di nos futuro generacionnan ta depende di loke nos haci awe.

Comments

comments