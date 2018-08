Mayoria adicto ambulante ta bin cu trauma for di nan niñez

Sra. Audrey Croes di Fundacion Adopt an Addict ta comenta cu esaki ta e momento pa lanta y tuma accion riba casonan di adiccion.

Sra. Croes ta lamenta e forma con adicto ambulante Ski a perde su bida. E no tabata un persona violento. Adopt an Addict a yega di acerk’e den pasado, pero Ski no tabata kier yudansa, e tabata den su zona di comfort. Sra. Croes ta bisa cu ta tempo pa cosnan bay un tiki na nan luga. E ta puntra kico ta e definicion di un choller. Un persona cu ta slordig, cu ta riba caya, no tin dak riba su cabes y semper ta wordo asocia cu criminalidad y droga. Pero tin biaha mayoria di nan, segun sra. Croes, tin un trauma cu ta cuminsa di chikito. Casnan desfuncional, mayornan cu no ta wak pa nan yiunan, mama y tatanan cu ta traha y loke ta nan placer ta pa bay dal un bebida y laga e yiunan pa nan cuenta. E problematica aki ta escalando den e ultimo añanan. Te hasta tin welanan cu laga yiunan den auto cera y bay den un bar. Asina traumanan ta cuminsa. Den comienso cu nan a cuminsa cu Adopt an Addict, nan a haya un patrocinado y nan a haci under management. Sra. Croes a sinta den under management cu hopi hende. Nan a haya suficiente fondo e tempo ey cu nan por a busca hende di Centro Dakota y algun hende di Centro Colorado y hunto cu nan team nan tabatin sesionnan di mainta y sesionnan di anochi, pasobra semper tabatin hende cu tabatin mester di ayudo, pero cu tabata trahando caba.

Sra. Croes ta corda con e hendenan aki tabata sclama kico nan a pasa como mucha y asina por medio di droga pertenece den cierto gruponan, pasobra nan tabata sinti nan mes perdi. E ta un dolor pa sra. Croes wak cuanto adicto ta neglisha desde edad di mucha, anto e muchanan ey ta bira e futuro clientenan di Adopt an Addict. Segun sra. Croes, e choller of adictonan ambulante ta un persona fisicamente y psicologicamente afecta y ta un paciente cu tin derecho pa haya ayudo y dak. Mester por pone e personanan aki den un luga comodo unda por duna nan terapia. Un cos cu lo por yuda hopi ta psicologonan. Profesionalnan cu por papia cu e personanan aki di nan dolor. Anger management ta hopi importante. Y te hasta hipnosis por yuda den cierto casonan pa nan saca tur locual nan tin paden desde mucha. E ora por tin un grip riba e personanan aki cu lo kier cambia nan bida. Hopi proyecto cu sra. Croes a skirbi no a haya atencion di ningun Gobierno. Y awo cu e Crisis Plan ta riba mesa, a bira tempo pa pone e personanan aki biba digno y tin un tiki paz. Mayornan mester ta consciente di e problemanan aki cu ta pasando na Aruba y unda esaki ta hibando nos.

Ademas, sra. Croes ta splica cu den 2010 nan tabatin 97 hende na Santo Domingo. N’e momentonan aki e estadisticanan ta entre 16 cu 20 hende na Santo Domingo constantemente. Esaki ta varia. Nan por yuda hopi mas hende. Ultimamente tin hopi pregunta pa loke ta hende muhe tambe, pero si no tin un luga adecua pa desintoxica nan, nan no por traha cu nan, pasobra nan mester prepara nan pa biaha. Si no tin un luga adecua pa trata e personanan aki, e ora lo perde nan na caminda. Nos como pueblo tin molester di e personanan aki, e ora nos como pueblo mester uni pa yuda cambia e bida di e personanan aki.

