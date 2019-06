Mayor preocupa cu ceramento di SPO Santa Cruz

Un di e poco mamanan preocupa pa cu e ceramento di SPO Santa Cruz unda alumnonan pronto tin cu bay te SPO Brazil, e mama a aserca nos redaccion cu e kier duna su banda. Pasobra e mama ta conta cu e mes no tin auto, awor cu e yiu ta na Santa Cruz e ta luchando, pero awor pa e yiu bay te Brazil ta bira uno mas dificil y e mama ta den un situacion cu e no por logra cu for di 5 or tin lanta y hiba e yiu un punto pa subi e bus. Aki un entrevista cu un di e mayornan preocupa.

