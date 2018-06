Mayor mester bay contribui cu e schoolgeld, pa falta di recurso di gobierno

Mayor tin cu bay contribui cu e schoolgeld, pasobra cu gobierno no tin otro recurso, e no por carga mas gasto, y e schoolgeld ta un necesidad.

Un pagado di belasting corectamente por exigi, por bisa, cu door cu e ta pagando su impuestonan, esaki ta bay pa loke ta enseñansa, salud y infrastructura. Por a wak cu pa añanan largo, e ciudadano no ta haya realmente loke e ta paga pe. Sr. Rudy Lampe, minister di Enseñansa ta amplia mas ariba esaki.

Aruba ta un di e paisnan cu ta paga mas belasting compara cu otro paisnan, anto kico e ta haya a cambio? E mandatario por compronde e mal contento cu tin den comunidad cu pa añanan largo e ciudadano ta sufriendo di e situacion aki. Cu 6 luna den gobierno ta imposibel pa coregi un situacion cu ta bin for di hopi aña unda e ciudadano no ta haya loke e ta paga pe. Pero ta imposibel pa exigi pa coregi un situacion cu pa añanan largo ta andando. Un ehempel, ta e caso di scolnan ora ta wak e mantencion atrasa di e scolnan. Ta pesey cu tin e situacion aki. Mayor tin cu bay contribui cu e schoolgeld, pasobra cu gobierno no tin otro recurso, e no por carga mas gasto, y e schoolgeld ta un necesidad. Pero ningun mucha no por falta na scol pa falta di pago. Gobierno t’ey pa yuda, despues di un evaluacion cu’n trahado social y e ora gobierno ta paga e contribucion pe.

Minister Lampe ta den gobierno di coalicion actual y ta pertenece na partido Red Democratico. Partido ReD no a campaña cu lo kita schoolgeld, ni tampoco cu lo baha edad di pensioen, pero e ta compronde cu campaña ta uno, goberna ta otro.

Riba e ponencia cu dicon no a haci e 2,5% hisa esaki na 3%, minsiter Lampe a splica cu e 2,5% ya caba ta pone un peso grandi ariba e comunidad y gobierno ta consciente di esey. E Minister ta pidi un sacrificio na un y tur mirando cu nan a hereda un situacion penoso cu proyecto di PPP cu mester cuminsa paganan. Esaki ta un gastamento di placa iresponsabel cu pueblo tin cu paga pe. No ta bay pone un peso extra door di aumenta e impuesto indirecto pasobra por tin otro consecuencianan tambe.

Ta miho pa e mayor cu por haci e aporte di schoolgeld pa enseñansa, esunnan cu no por, gobierno lo tin e obligacion di yuda pa tur hende haya e derecho di bay school. Te asina leu, declaracionnan di minister di Enseñansa, Sr. Rudy Lampe.

