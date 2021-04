Mayor a lubida baby den auto y hay’e sin bida atardi

Diahuebs atardi a drenta e noticia lamentabel for di hospital cu un baby di 7 luna a keda laga den auto y tata a bin haye sin bida. E tata ta un empleado di hospital y momento a bay pa duna lift na algun persona a bin topa cu e criatura sinta patras ya no ta reacciona mas y otro color. Grito tabata sali for di e parkeerplaats di hospital un tata cu ta empleado di cushina cu su curason kibra na mil pida di a lubida su yiu den auto y topa cune sin bida unda el a lubida riba e criatura. Di biaha a bay paden pero mucho no por a haci mas. Confirmacion for di paden a tuma e curpa di e baby den beslag pa autopsia.

Palabra di condolencia na e tata y famia den e momentonan dificil aki.

